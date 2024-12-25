參觀國家地理女性經典影像展 林郁婷感觸深

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）拳擊好手林郁婷今天參觀國家地理女性經典影像展，現場展出100幅橫跨百年的作品。她表示，看到這些代表不同時代、國家的女性面貌與故事，讓她感觸很深。

林郁婷今年征戰巴黎奧運，卻無端捲入性別爭議，所幸仍頂住壓力，並在女子57公斤級摘金。

林郁婷今天現身國家地理女性經典影像展，在導覽員解說下，瞭解照片背後的故事。她接受中央社訪問時表示，看到從古至今女性在生活上的困境，「很多東西可能沒有被報導出來，但卻是真實存在，以女性為先創的一些事情，看到覺得感觸滿深的。」

談到印象深刻的照片，林郁婷提到，有一幅照片是還未成年就出嫁的年幼少女，抱著妹妹看著鏡頭的眼神，不僅觸動她的心，也因此被震撼到。

林郁婷表示，展覽作品傳達各種情感，除了愛情外，還有母愛與關懷動物，展現愛是不分國界、不分種類，帶給她不一樣的啟發。

林郁婷看展過程中目光一度停留在一對戀人在1960年凱旋門相擁的照片，今年奧運曾造訪巴黎的她解釋，與她實地參訪看到的凱旋門樣子不太一樣，儘管導覽員未特別解說那幅照片，仍忍不住定睛多看幾眼。（編輯：張雅淨）1131225