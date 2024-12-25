源田壯亮被爆婚外情 12強賽期間台灣密會

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）擔任日本武士隊（侍Japan）游擊手，曾為2023年世界棒球經典賽（WBC）日本隊奪冠做出貢獻的西武獅球員源田壯亮今天被週刊爆出與銀座高級俱樂部女員工存在不倫關係，兩人還在世界12強棒球賽舉行期間，趁機在台灣密會。他已經親口承認發生婚外情。

31歲的源田壯亮在2017年以選秀第3順位加入西武獅，並連續7年獲得金手套獎。2019年10月，他宣布與前日本女子偶像團體乃木坂46成員衛藤美彩結婚。兩人的長子在2022年1月誕生，2023年12月又生下女兒。

「週刊文春」報導，2022年，衛藤曾在Instagram帳號收到源田的前西武隊友山田遙楓（現移籍至樂天金鷲）妻子匿名惡意攻擊，當時兩人還一同面對媒體，衛藤也展現維護丈夫的一面。2024年1月，源田夫婦首次共同在電視節目亮相，隨後媒體曝光度逐漸增加。

然而，「週刊文春」日前收到爆料稱，源田與銀座一家高級俱樂部的女員工、年齡在20多歲後半、身材纖細，長相酷似模特兒菜菜緒的女子有不倫關係，已經持續將近1年。

週刊查訪確認源田與該女子曾在川越的一家酒店共度時光。另外，源田壯亮到台灣參加世界棒球12強賽時，該女子也飛到台灣與他密會。還有消息稱，源田會在該女子上班前後，或是源田到外地比賽期間見面。

報導稱，12強賽在台灣舉辦期間，日本隊從11月14日開始到台灣打球，該女子飛到台灣旅行3天2夜，與源田在異國約會，兩人一起品嚐了小籠包。源田還替該女子與朋友的高級太陽眼鏡埋單。

11月24日於東京巨蛋舉行的12強決賽，源田的情人也到現場觀賽，身上配戴的戒指、身穿印有源田名字的球衣，使用的手機殼等，全都是源田贈送的禮物。她坐在本壘後方的防護網附近觀賽，座位前面幾排就是衛藤美彩。她事後對友人說，「（衛藤）一直盯著我看。」

那一天，日本隊輸給了台灣隊，而4天後的金手套獎頒獎典禮，源田給了婚外情對象一些暗示，向對方示好。

知情人士透露，源田的外遇對象因為這段關係感到不安，心理狀態也時常不穩定，源田曾安慰對方，還承諾在金手套頒獎典禮上不會配戴結婚戒指。後來在典禮上，他的左手無名指確實沒有配戴婚戒。

「週刊文春」直接採訪源田壯亮，他在經紀人陪同下接受了約50分鐘採訪，承認與該女子「確實存在不倫關係」，表示兩人在今年3月相識，自己因為壓力和孤獨感而犯下錯誤。他承認在頒獎典禮上沒戴婚戒，是為了向對方示好，以及兩人確實在川越的酒店見面。

至於是否已經對妻子坦承婚外情，源田表示，「有關家人的事情，我無法透露，很抱歉。至於未來的事情，我現在也無法說什麼，我只想向家人以及大眾道歉。」

他表示，「對於棒球、對於未來，我現在無法思考。我已經背叛了粉絲。」（編輯：唐佩君）1131225