日票選最無法原諒婚外情女藝人 廣末涼子福原愛上榜

（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本女星廣末涼子去年6月出軌主廚鳥羽周作而淡出演藝圈，時隔近11個月在東京都出席活動，重新出現在大眾面前；然而廣末獲得一片噓聲，還在週刊最新調查的「無法原諒的婚外情女藝人」排行榜上「榮獲第一」。

廣末涼子17日穿著白色上衣與牛仔褲亮相，臉上掛著燦爛笑容，談論育兒和時尚話題。她說，「到了這個年紀，我第一次開始思考要給下一代怎樣的成長環境。我想要讓日本變得更好、讓這個世界變得更好，開始思考要如何讓地球變成更安全、更友善的地方。」

對於廣末重新回到螢光幕前，有網友驚嘆於她毫無改變的美貌，但也有人嚴厲批評「破壞別人家庭的渣女，沒資格談養育孩子」，看來她與鳥羽雙雙背叛家庭的「W不倫」並未被大眾淡忘。

廣末涼子和鳥羽周作的婚外情在去年成為日本新聞頭條，當時報導甚至披露兩人的肉麻情書。廣末後來不僅寫親筆信致歉，還遭公司冷凍，兩人各自離婚。廣末在今年2月脫離經紀公司獨立，並開設個人Instagram帳號，不過僅有7.5萬人追蹤，是過去16萬名追蹤者的一半。

日本FLASH週刊近日對500名女性進行調查，對於曾以婚外情報導登上媒體版面的女性公眾人物，究竟誰會令人覺得「再也無法支持她」，以及為何不願意原諒她們的出軌事件。

調查結果發現，廣末涼子以128票登上第一，第二名是出軌演員東出昌大的唐田英里佳，獲得110票。第三則是103票、剛與江宏傑達成官司和解的福原愛。

對於廣末涼子，受訪者認為，「事情鬧得那麼大，她怎麼可以不到1年就重新回到舞台上，也太沒神經了吧」、「我看了那場記者會，聽到她提到孩子話題，感覺很討厭」、「雖然她想要洗清太過自由奔放的形象，但對她又傳出外遇，大眾只覺得『又來了』，孩子真的太可憐了。」

唐田英里佳和東出昌大2020年被爆出有3年的不倫戀，東出後來與演員妻子杏離婚，杏帶著孩子遠渡法國，淡出日本演藝圈，東山也被封為「世紀渣男」。東出最近又因為和3名女星在深山同居，再次登上媒體版面。

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受訪者認為，唐田英里佳明知道對方有家庭、小孩，還與對方搞外遇，甚至在社群媒體上傳東出昌大的照片，不值得原諒。「上傳那些女友視角的照片，太惡劣了」、「她很明顯在挑釁正宮，而且是惡意的，真的很令人不舒服」、「態度太招搖了。」

至於和江宏傑有跨國官司的福原愛，受訪者無法原諒她的部分則是「擅自把家人帶走，還把自己裝成悲劇的主角，真討厭，我連她的臉都不想看到」、「她從小打桌球，拼命的樣子給人很強的印象，因此比其他人更討厭」、「她的思考方式太自我中心了，過去在打桌球時拼命的樣子一下子幻滅。」（編輯：陳慧萍）1130420