打造城市會所City Hub 國華引進智能果嶺曾雅妮說讚

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（中央社記者黎建忠台北26日電）北投國華高爾夫俱樂部打造首座會員城市會所City Hub，並引進Full Swing智能果嶺和多功能模擬器，讓球友不用到郊區，壞天氣也能享受高爾夫樂趣，連曾雅妮都說讚。

北投國華高爾夫俱樂部斥資5千萬，在台北市大直打造會員城市會所City Hub，今天揭幕記者會也找來香港TVB總經理曾志偉、演員夏語心、前世界球后曾雅妮等人出席。

曾雅妮在接受中央社訪問時表示，自己雖然不常打這些室內的模擬器，不過這個會所裡的草皮跟真正草皮非常像，甚至還可以插Tee，「每年冬天我回台灣的時候，常因為濕冷天氣的關係無法練習，但現在多了一個好地方。」

城市會所City Hub引進伍茲（Tiger Woods）代言的Full Swing智能果嶺和多功能模擬器，讓球友有擬真的18洞高爾夫球場，還有全台灣唯一的智能果嶺，配備55個驅動器，可以模擬超過20種不同坡度的果嶺地形。

曾雅妮笑說，現在越來越多實體運動都開始虛擬化，就連高爾夫也不例外，這座智能果嶺，「可以幫助我適應各種地形，也可以讓高爾夫和世界潮流接軌。」

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由男子高壇2大名將伍茲（Tiger Woods）和麥克羅伊（Rory McIlroy）聯手推出的「TGL高爾夫聯賽」，是透過虛擬科技與實體人造果嶺的室內場地，讓高爾夫也能進行一對一的模擬對抗，聯賽預計明年1月7日開打。

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，其實大家愛打高爾夫，都是想藉由這項運動和親朋好友達成人際連結，「所以成立這個私人會所，就是提供一個健康的場地，讓大家都能齊聚一堂享受頂級的娛樂。」（編輯：龍柏安）1131226