道奇簽回明星外野手耶南德茲 敲定3年逾21億合約

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）效力洛杉磯道奇首個球季即表現亮眼的耶南德茲，新球季將重返這支國聯西區勁旅，這位入選全明星的外野手已與世界大賽冠軍道奇敲定3年6600萬美元（約新台幣21.6億元）合約。

路透社今晚引述多家媒體報導，道奇（Dodgers）球團尚未證實各方的報導，不過今年32歲的耶南德茲（Teoscar Hernandez）在自己的社群平台Instagram帳號貼文說「我回來了」。

美國體育頻道ESPN報導，耶南德茲與道奇簽下3年6600萬美元合約，包含2300萬美元簽約金和2350萬美元的延遲支付薪資。合約中還附帶2028年1500萬美元的球團選擇權，球團若不執行須支付650萬美元買斷金。

耶南德茲於今年1月12日以自由球員身份與道奇敲定合約。當時據說他婉拒複數年份的條件，轉而簽定一年2350萬美元、附帶850萬美元延遲付款的合約。

回顧今年耶南德茲在道奇的表現，季後賽出賽16場有15場安全上壘，打擊率2成50並擊出3支全壘打，進帳12個打點並獲得10次保送。

耶南德茲在正規球季共出賽154場，打擊率2成72，33支全壘打創生涯新高，並進帳99個打點，他最值得誇口的就是上壘率3成39及長打率5成01。

耶南德茲今年球季第2度入選全明星賽並且奪得全壘打大賽（Home Run Derby）冠軍，而且第3度獲得銀棒獎。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1131228