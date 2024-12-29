NBA尼克延長賽力克巫師豪取7連勝 布朗森55分

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克今天在第4節仍落後兩位數的情況下急起直追，把比賽拖進延長賽後，終場136比132力克華盛頓巫師，豪取7連勝，布朗森全場55分厥功甚偉。

法新社報導，布朗森（Jalen Brunson）今天的55分有42分是在下半場和延長賽中拿下。

此役庫茲馬（Kyle Kuzma）和普爾（Jordan Poole）兩員大將缺陣的巫師，以帕尚尼（Justin Champagnie）生涯最高的31分最多。巫師隊在第3節一度領先11分，帶著領先8分的優勢進入第4節。

第4節一開始巫師將領先優勢擴大到100比90，在兩次互換領先後，巫師在比賽還剩1分07秒時，仍以119比114領先。

之後布朗森演出「三分打」，又以一記上籃得分將比數追成119比119平手，比賽進入延長。延長賽雙方你來我往，最後尼克靠著布朗森和哈特（Josh Hart）各命中關鍵2罰，贏下這場比賽。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131229