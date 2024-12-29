台灣戰隊BMG拚冠失利 期許化為選手成長養分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北29日電）台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）今天在傳說對決國際錦標賽摘下亞軍，雖然未能以冠軍完美收尾，但戰隊總監陳建廷期許這場失利化為選手成長養分。

7月摘下傳說對決超級職業聯賽（APL）冠軍後，台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）在GCS夏季職業聯賽維持不錯表現，可惜冠軍戰不敵Flash Wolves（FW），以亞軍作收，不過也取得總獎金50萬美元（約新台幣1630萬元）、在越南舉行的傳說對決國際錦標賽（AIC）入場券。

驚險撐過瑞士制考驗後，BMG雖然在勝部組4強不敵泰國戰隊FULL SENSE（FS），不過仍一路過關斬將晉級敗部組決賽，同時以4比0上演甜蜜復仇，力退FS如願搶下最終決賽門票，將與勝部組冠軍的泰國戰隊Bacon Time（BAC）爭奪冠軍金盃。

面對BAC賽前已經擬定好作戰策略，BMG今天在最終決賽遭到對手壓制，加上兩天內打了3個BO7比賽，體力明顯受到考驗，最後以0比4落敗，與冠軍擦肩而過，並取得10萬美元（約新台幣330萬）獎金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本季BMG累積摘下2座冠軍、2座亞軍，陳建廷（Benny）接受中央社記者採訪時表示，確實還有進步空間，但很感謝選手今年辛苦付出，雖未能以冠軍完美結束賽季，但這場失敗並非壞事，並期望成為選手成長養分。

陳建廷指出，BMG在7月勇奪世界冠軍後，已經有預期選手心態會有所轉變，期間也面臨一些困難，「選手總是要經歷過高潮、低潮，因此希望他們在明年賽季能夠有目標持續前進。」（編輯：陳仁華）1131229