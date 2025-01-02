林昱珉升格當爸爸 笑稱女兒交男友需同意

（中央社記者楊啟芳台北2日電）美職響尾蛇隊左投林昱珉近期升格當爸爸，也變成「女兒傻瓜」，他今天出席活動時笑說，已經在擔心以後女兒交男友，「以後要經過我同意。」還會傳可愛照片給林家正「炫耀」。

21歲的林昱珉的女兒去年12月出生，今天出席度小月品牌活動時表示，現在照顧女兒已經愈來愈熟練，「我在餵奶上面比較有心得，想要讓老婆休息的時候，就會用瓶餵的方式，拍嗝也相當有心得。」林昱珉指出，因為生小孩都在生涯規劃中，老婆懷孕後就會上網查育嬰教學。

不過，林昱珉笑說，現在幫女兒洗澡還是會擔心手滑掉、或是擔心女兒嗆到水，「洗澡這方面還要多洗個幾天才會熟悉一點。」女兒出生之後，林昱珉也直呼，「心情不好、疲勞時只要看到她的臉、一舉一動就會充滿力量，也要當一個神隊友。」

現在林昱珉已經變成「女兒傻瓜」，他笑說：「希望她不要太早交男朋友，現在我已經開始擔心了，因為她的眼睛太大了、眼睫毛太長了，（以後交男友）要經過我的同意，有點危機感。」現在林昱珉的手機容量也被女兒佔據，也會傳照片給好友林家正，並開玩笑說「要不要生一個」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林昱珉提到，很感謝老婆、也很對不起，「當初老婆懷孕時我都在國外，沒辦法陪她產檢，有負面情緒時也沒辦法在旁邊陪伴，很想跟她說辛苦了，我會盡我最大努力，爭取我們之後更好的生活。」林昱珉希望小朋友可以健康長大，「以後不開心的事情跟爸爸媽媽一起討論，像朋友一樣無話不談。」

今天林昱珉在活動中大秀廚藝，煮了麻油蛤蠣雞湯麵、蔥爆牛肉、蕃茄炒蛋、乾麵等料理。他表示，小時候很常吃到爸爸的拿手菜蔥爆牛肉、蕃茄炒蛋，「到了美國之後非常想念，有嘗試在亞洲餐廳點過這2道菜，但還是有點落差。」（編輯：李亨山）1140102