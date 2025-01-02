富邦悍將宣布賴鴻誠回歸 續約4名選手

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職富邦悍將今天宣布60人保留名單外的回簽球員，與范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖等4人續約，另外戰力補強確定簽下賴鴻誠、魏全、李吳永勤3名選手，賴鴻誠再回到悍將。

悍將去年底提交的60人契約保留名單，有14人沒有在名單中，悍將在今天公布回簽的選手，包括范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖等4人。

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戰力補強部分，悍將確定簽下前味全龍隊魏全、前中信兄弟隊李吳永勤和前台鋼雄鷹隊賴鴻誠等3名選手。賴鴻誠本來就效力富邦悍將隊，在2021年球季透過行使自由球員權利轉戰樂天桃猿隊，去年球季再轉戰台鋼雄鷹隊，不過去年底沒有被放在雄鷹隊的60人名單內，如今再重回悍將。

富邦悍將球團表示，補強作業仍會持續進行，若有適合人選將持續接洽邀請入隊，有確定消息將一併對外公布。

另外，樂天桃猿隊今天也宣布與左投劉昱言完成簽約，再度回到桃猿隊。劉昱言在2022年因為被桃猿隊釋出，經過測試轉戰味全龍隊，去年底沒有被龍隊放在60人名單內，如今再回到桃猿隊。球團表示，劉昱言將在2月2日展開的春訓投入球隊訓練。（編輯：李亨山）1140102