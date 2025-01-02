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捐贈運動賽事可抵稅 體育署公告32件受贈名單

2025/1/2 17:41（1/2 18:06 更新）
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體育署副署長洪志昌（左2）2日表示，114年度專戶可受贈名單共計32件經核定公告，總計可收受捐贈金額上限達新台幣26億元，此舉不僅幫助台灣體育發展愈來愈健全，也能讓職業、業餘運動獲得更多資源。中央社記者陳容琛攝 114年1月2日
體育署副署長洪志昌（左2）2日表示，114年度專戶可受贈名單共計32件經核定公告，總計可收受捐贈金額上限達新台幣26億元，此舉不僅幫助台灣體育發展愈來愈健全，也能讓職業、業餘運動獲得更多資源。中央社記者陳容琛攝 114年1月2日
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（中央社記者陳容琛台北2日電）體育署今天公告114年度「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」受贈對象名單，今年共核定32件、總計可受贈金額達新台幣26億元。

教育部體育署今天在例行記者會表示，114年度專戶可受贈名單共計32件經核定公告，總計核定可收受捐贈金額上限已逾26億元，受贈名單包含國內各個職業籃球、棒球隊，還遍及足球、壘球、電競、高爾夫、健美、排球等運動種類及賽事。

根據體育署資料，民國113年捐贈近200筆、總金額逾11億5000萬元，如今總金額大幅提升。體育署副署長洪志昌接受中央社採訪時表示，此舉不僅幫助台灣體育發展愈來愈健全，也能讓職業、業餘運動獲得更多資源，同時有機會輔導企業聯賽轉型職業化。

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為健全運動產業發展核心的職業運動發展，並推動相關業餘運動加速職業化進程，以及發展重點運動賽事，營利事業可透過教育部設置的專戶，捐贈給賽事主辦單位，最多可享有捐贈金額150%列為當年度費用的租稅優惠。

體育署指出，歡迎各界踴躍響應「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」，並強調企業捐贈體育運動可享有稅賦優惠，讓政府、民間及受贈方達到三贏，共創擴增體育資源及蓬勃運動產業發展的美好願景。（編輯：張雅淨）1140102

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