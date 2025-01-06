印尼國足隊主教練申台龍遭解僱 足協：球隊發展所需

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）南韓籍的印尼國家足球隊主教練申台龍今天遭印尼足球協會（PSSI）解僱。協會主席索赫說，為了國家隊的利益與發展，球隊需要一名更能溝通和執行計畫與策略的教練。他對申台龍表示感謝。

印尼足球協會（PSSI）主席索赫（Erick Thohir）今天召開記者會表示，已正式解僱南韓籍的國家足球隊主教練申台龍（Shin Tae-Yong），並表示已通知申台龍。

索赫說：「國家隊需要一名讓所有球員都能接受，且更好的教練。」並補充，球隊需要的領導者是能夠更有效執行各項計畫的人。他解釋說，解僱申台龍是為了國家隊的利益和發展。

索赫強調，印尼的目標是打進世界盃，並說「接下來我們的關係就結束了，我們想說謝謝你，申台龍。」

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時代報（Tempo）報導，申台龍自2019年12月28日開始擔任印尼國家足球隊主教練，過去近4年帶領印尼隊在2020年的東南亞足球錦標賽（AFF Cup）上獲得亞軍；2021年在東南亞運動會（SEA Games）上獲得銅牌。

申台龍今年則帶領印尼國家隊獲得2024年亞足聯U-23亞洲盃（AFC U-23 Asian Cup）半決賽資格，隨後也獲得2027年亞足聯亞洲盃的參賽資格，以及2026年世界盃預賽第3輪的參賽資格。（編輯：田瑞華）1140106