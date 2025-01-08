張峻瑋赴日二軍基地報到 行前回饋母校台東卑南國中

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）19歲投手張峻瑋加盟日職福岡軟銀鷹隊，趁著出發前的空檔也回母校台東縣卑南國中回饋球具並替學弟們加油，目前他已赴日福岡二軍基地報到，準備迎接職棒首個球季。

張峻瑋去年底正式加盟軟銀鷹隊，在台灣自主訓練期間，利用空檔回到母校台東卑南國中，準備了35雙美津濃運動鞋回饋給在校球隊學弟們，盼讓學弟們在訓練、比賽時有好的裝備，帶來更好表現。

張峻瑋以親身經驗勉勵學弟，激勵他們追求更高目標與表現，也特別感謝品牌長期贊助自己手套、釘鞋等訓練用品，並提供品質優良、舒適耐穿的鞋款讓他有回饋母校機會。

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卑南國中校方透過張峻瑋經紀公司新聞稿表示，感謝張峻瑋捐贈的運動鞋，過去在休賽期時，張峻瑋就常常回來學校看教練、學弟們，給學弟加油打氣。張峻瑋以出色的身體協調性和敏銳球感展現了頂尖運動員的實力，祝福張峻瑋在日本職棒生涯中，能夠早日實現自己所設定的目標。

新聞稿中也提及，卑南國中長年來培育許多優秀的國內外職棒球員，然而受限地理位置及資源不足，校隊設備更新往往無法跟上需求，張峻瑋這次的愛心舉動，對小球員來說是極大支持，也希望這份回饋能吸引更多社會資源，助力校隊持續為棒球界孕育新星。（編輯：龍柏安）1140108