張峻瑋赴日二軍訓練 與首輪指名村上泰斗「競速戰」

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）19歲投手張峻瑋加盟日職福岡軟銀鷹隊，7日開始在福岡二軍基地展開訓練，與軟銀去年選秀首輪指名投手村上泰斗傳接球開始有競爭感互相「競速」，村上泰斗看見張峻瑋和日本投手不同的特色。

「火球男」張峻瑋有最快157公里球速，去年底與福岡軟銀鷹隊簽下育成球員合約，雖然還不是正式球員，但球團安排他與球隊新人們一同訓練，訓練首日就有話題。

根據日媒報導，軟銀去年選秀首輪指名17歲投手村上泰斗從首日開始就被燃起競爭感，認為競爭是好事，展現不想輸的好勝心。

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村上泰斗和張峻瑋在傳接球練習時位置在隔壁，一開始兩人都是輕輕的投球，中途開始球速慢慢往上拉，直球最快投到130公里，變化球也有加上速度，讓球團人員看見「飆速戰」。

村上泰斗接受日媒訪問表示，一開始想著輕輕投，但因為張峻瑋在隔壁，不自覺越飆越快，村上泰斗高中一開始是捕手，後來才專職投手，也習慣觀察研究職業投手的變化球握法，直言張峻瑋投球果然跟日本投手不太一樣，變化球的軌跡很特別，會參考吸收可以化為己用部分。（編輯：李亨山）1140108