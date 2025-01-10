加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電去年第4季優於預期 全年營收創新高增33.9%
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

富邦悍將簽下前兄弟洋投象魔力 改譯名魔力藍

2025/1/10 12:36（1/10 12:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天說，簽下曾效力中職4個球季的前中信兄弟隊美國籍左投象魔力（Shawn Morimando），譯名改為「魔力藍（暫譯）」，預計2月到台灣加入春訓。

悍將球團表示，新年度外籍戰力持續談約，如果有確定消息將陸續對外宣布。

32歲的魔力藍2011年進入克里夫蘭印地安人隊（Cleveland Indians，克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians）舊名）小聯盟體系、2016年升上美國職棒大聯盟（MLB），陸續效力多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）與邁阿密馬林魚隊（Miami Marlins）等，2021年馬林魚時期再登MLB，同年季末加入兄弟。

魔力藍2022年在中職半季就繳出7勝5敗、防禦率2.56優異成績，季中被韓國職棒挖角轉戰SSG登陸者隊，在登陸者12場先發也拿下7勝，且防禦率僅1.67。

google news透過 Google News追蹤中央社

魔力藍2023年再回中職發展，但之後因傷無法出賽，回美國手術治療，去年球季中短暫復出一軍後離隊。去年球季結束後，魔力藍到澳洲職棒加入墨爾本王牌隊，累積出賽8場拿下3勝，40.1局投球投出41次三振，傷癒復出後有不錯表現。

悍將近期接洽魔力藍後簽下成為新球季外援戰力，魔力藍簽約後預計結束澳職出賽、離隊回美國休息，預計2月到台灣加入春訓，備戰新球季。（編輯：李明宗）1140110

#MLB
#中信兄弟隊
#中華職業棒球大聯盟
#中華職棒
#台灣
#美國
#富邦悍將隊
中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊簽下曾效力中職4個球季的前中信兄弟隊美國籍左投象魔力（Shawn Morimando），譯名改為「魔力藍（暫譯）」。（中央社檔案照片）
中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊簽下曾效力中職4個球季的前中信兄弟隊美國籍左投象魔力（Shawn Morimando），譯名改為「魔力藍（暫譯）」。（中央社檔案照片）
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
桃猿新球季教練團 曾豪駒任一軍首席兼打擊教練
108
更多編輯台推薦新聞：