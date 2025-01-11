洛杉磯住家被野火燒毀 湖人教頭矢言助社區重建

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國加州猛烈的野火把洛杉磯「太平洋斷崖」社區大部分地區燒成灰燼，美國職籃NBA洛杉磯湖人隊總教練瑞迪克今天描述住家被燒毀的心情時，感性提到他對社區的情感並矢言協助重建。

路透社報導，瑞迪克（JJ Redick）的住家7日遭火舌吞噬時，他的妻子與兩名兒子不在家；他說，他8日清晨看到大火肆虐過後的景象時，令他驚愕不已。

他在球隊練球結束後向媒體表示：「我詫異不已，簡直不敢相信眼前的景象。一切都被焚毀殆盡。」

「我走遍社區大部分地區，一切都被燒得精光。我覺得你永遠無法為這樣的事情做好準備。」

曾在NBA打了15個賽季的瑞迪克，是在上個休賽季獲湖人聘僱擔任總教練後，從紐約布魯克林（Brooklyn）搬到加州洛杉磯。

瑞迪克與妻子在決定長期的居住地點時，他租了這棟房子；他說，他和妻子對這個社區有深厚的情感，並矢言協助他們重建。

他說：「我們相愛相守20年、為人父母10年，舉凡任何重要的一切東西都在那棟房子裡。有一些東西是無法取代的。」

「但物質的東西沒有關係…太平洋斷崖（Pacific Palisades）社區一直都對我們很好。讓我們真正感到揪心的是社區遭大火焚毀。」

「我明白社區是由人組成，我們將一起攜手重建。我們希望能發揮帶頭的功能。但所有教堂、學校、圖書館，一切都被燒掉了。」

洛杉磯郡（Los Angeles County）本週遭兩場大型野火肆虐，強風與乾燥的天氣助長火勢蔓延。

有關當局表示，截至今天早上，至少有10人死亡，超過1萬棟建築遭到焚毀或嚴重受損，釀成加州史上最慘重的天災之一。

瑞迪克說：「我不希望大家為我與我的家人感到難過。」

透過 Google News 追蹤中央社

「我們會沒事的。有些人因為一些政治議題、一些保險問題，無法安然度過。我們將盡我們所能，協助任何因野火而窮困潦倒的人，幫助他們脫離困境。」

受到野火影響，湖人隊昨晚在主場對陣夏洛特黃蜂隊的比賽已延後，目前湖人隊仍預定明晚在洛杉磯市中心的加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）迎戰聖安東尼奧馬刺隊。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140111