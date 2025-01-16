陳靖寰合約爭議 獵鷹聲明：依約處理

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）前台鋼獵鷹球員陳靖寰因疑似涉入簽賭案，遭球隊要求離隊，事後檢方還其清白，面對球團不履行合約，決定提告。獵鷹球團今天發布聲明表示，依約處理合約。

獵鷹聲明指出，與陳靖寰在112年簽訂球員聘任合約，但合約期間內，陳靖寰涉嫌參與簽賭行為，事發前曾簽立切結書，明確表示若涉及相關事件，同意採取「留職停薪」的方式靜候司法調查。

獵鷹表示，相關案件在112年10月進入司法程序調查後，媒體對案件的大量報導對台灣職業籃球運動、公司的形象造成重大負面影響，「在陳先生親口承認曾涉入相關案件後，本公司依照切結書及合約精神給予陳先生留職停薪並離隊之指示」。

獵鷹指出，案件已於113年7月簽結，對於結果，球團表達尊重，但在司法程序進行期間，陳靖寰與公司所簽合約已進入第3年度，根據合約約定，公司在聘任條件的相關事宜上，擁有再議的權利，經內部評估後，決議不再與陳靖寰履行第3年度的合約條款，因此雙方合約已終止。

獵鷹表示，公司堅持以最高道德標準檢視此案，基於公司治理與籃球運動的形象維護，希望所有球員都能珍惜現今得來不易的環境。

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從獵鷹與布拉（Sim Bhullar）合約爭議，到這次陳靖寰案件，獵鷹總經理王澄緯指出：「勞資雙方對合約履行的看法不同，且都已進入司法程序，以公正的第三方來判斷案件，而非不時向媒體放話來捕風捉影傷害彼此，這樣才是對於勞資有爭議時最佳的處理方法，畢竟球員涉賭或表現未符合合約期待時，球團面對球迷及公眾總是要有所作為。」

對於未能履行合約的運動員，王澄緯強調，台鋼都是「依約處理合約」，在事實未釐清前，用管理失誤來描述台鋼，這並不公平。（編輯：管中維）1140116