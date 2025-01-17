英雄聯盟LCP聯賽開幕戰 台灣戰隊CFO逆轉奪首勝

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（中央社記者陳容琛台北17日電）英雄聯盟台灣電競戰隊中信飛牡蠣今天在太平洋職業聯賽（LCP）開幕戰，以2比1逆轉擊敗越南戰隊MGN Vikings Esports，為今年賽季開出紅盤。

太平洋職業聯賽（PCS）在2025年賽季正式轉型，與日本聯賽（LJL）、越南聯賽（VCS）等賽區整併，以全新的LCP聯賽形式登場，而最終名單8支戰隊中，僅有中信飛牡蠣（CFO）、Talon（TLN）是原PCS戰隊。

上季無緣前進世界大賽的中信飛牡蠣，在休賽季補強動作頻頻，一舉簽下打野選手Junjia（余峻嘉）、下路選手Doggo（邱梓銓）及輔助選手Kaiwing（凌啟榮）等人，搭配原有的上路選手Rest（徐士傑）、Driver（沈宗樺）及年僅17歲的中路新星HongQ（蔡明宏），以全新陣容迎接LCP聯賽。

在今天的LCP聯賽開幕戰，中信飛牡蠣率先打頭陣，迎戰越南戰隊MGN Vikings Esports，雖然在第1局率先讓出，所幸經過短暫的調整後，中信飛牡蠣慢慢找回狀況，尤其在Driver的關鍵發揮下，成功連趕兩局上演逆轉勝，為今年賽季開出紅盤。

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打野選手余峻嘉賽後接受中央社採訪時表示，這次是5名選手第1次攜手參與正式的比賽，因此在溝通上比較凌亂，「今天配合上算是及格邊緣，回去需要再看影片修正，像是有時候出現失誤，感覺有點斷掉節奏。」

曾數度摘下PCS冠軍賽最有價值選手（FMVP），余峻嘉休賽季從TLN轉戰中信飛牡蠣，他透露在測試時與隊友配合感覺還不錯，加上想要換個環境挑戰自己，所以才決定轉隊，新賽季目標幫助戰隊鎖定前2名。（編輯：張銘坤）1140117