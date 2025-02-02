最強日文翻譯李淑芳經驗談 棒球賽口譯與時間賽跑

（中央社記者謝靜雯台北2日電）「李桑」李淑芳被譽為「最強日文翻譯」，有近25年棒球國際賽口譯資歷，面對與時間賽跑壓力，她認為「溝通協調者」是更貼近的形容，而成就感則來自讓選手留下美好回憶。

李淑芳算是日本國家代表隊來台「御用日文翻譯」，從少棒到一級成棒國際賽事都可以看見她的身影，除了對日職球員、日職相關知識十分了解，對於棒球運動場域產生的相關人文、故事也很感興趣，讓她的翻譯更有溫度。

李淑芳大學就讀文化大學東語系日文組、後攻讀日本研究所，但她成長過程中除了與爸爸、弟弟半夜一起看威廉波特少棒賽配統一肉燥麵的回憶外，其實與棒球沒有太多連結。

李淑芳畢業後因為對新聞媒體有興趣，加上希望工作結合所學，先到職棒雜誌擔任日文編輯，也開啟日文與棒球的連結，因為雜誌工作有了赴日採訪日職總冠軍賽的經驗，看著棒球如何牽動居民的生活、凝聚球迷，讓她對棒球相關人文故事產生興趣。

棒球國際賽無法預測 翻譯是與時間賽跑壓力大

在雜誌工作4、5年的時間奠基，李淑芳一開始面對完全陌生的棒球術語，有資深前輩陳潤波老師指點、解說，慢慢累積資料庫，同時透過翻譯戶部良也專欄豐富棒球知識，2001年亞洲棒球錦標賽，一腳踏入國際賽棒球翻譯工作。

翻譯、即時口譯和棒球即時口譯門檻不同，李淑芳認為，筆譯對她來說相對簡單，專業術語查完後，可透過時間調整完成文章，但口譯是「瞬間的」，「這是跟時間賽跑的比賽，不可能有人等你查，壓力是很大的。」

棒球口譯又是另一個專業，李淑芳舉例，像演講、商業活動記者會，都是有資料的，知道參與者來歷、主題、活動流程，可以預作充足準備，但棒球即便知道專業術語，在比賽過程中仍需要非常投入專注，「棒球比賽是沒辦法事先預測的，賽後記者會問什麼問題，比賽3個多小時的過程必須要全神灌注投入，不然真的會翻不出來。」

賽會留下難忘回憶 成就感金錢難買

從少棒到成棒層級都帶過，但最令李淑芳難忘的，是2009年IBAF青少棒賽，那屆日本隊有包括藤浪晉太郎等球員。李淑芳回憶，在賽事過程中觀察到有個球員，常常到餐廳看了一眼沒有吃就走出，發覺可能是胃口不合的問題，某天徵詢教練同意後，帶著這名球員在內的4人出去吃飯，在日本隊準備返台那天，4名球員一邊掉眼淚道別，一邊將手寫信交給她，「他們在信上寫道，我帶他們吃的親子丼，是有生以來最好吃的親子丼。」

李淑芳直言，在機場邊讀著信邊哭了半個小時，日本隊團長回到日本後還發信提及，4名球員一路哭回日本，直言翻譯對球隊真的很重要。

李淑芳表示，當初感受到國中球員首度出國，可能有不安、害怕和不適應，協助語言翻譯外，也關心食衣住行，希望透過翻譯的協助，讓球員們消除不安、更享受這趟比賽的過程，透過翻譯解決問題、讓球隊能更專心比賽，甚至讓他們可以交到朋友，這份工作的意義，就是帶完選手後，聽到選手開心的說聲：「李桑，這次的回憶很棒。」這種開心和成就感，是金錢難以買到的。

儘管資歷豐富，但李淑芳分享，帶隊最害怕遇到的狀況是教練上場「抗議」，很怕沒辦法完成轉達意思，有時後除了日文、中文外，英文也要派上用場，她笑說：「那時就會想，如果我英文學好一點、該有多好。」

除了場上，翻譯工作還得處理生活上的大小需求，遇到日本隊希望集體到餐廳吃飯也是很大挑戰，例如日本隊想吃小籠包，就考驗溝通、挑戰應變能力，除了球隊行程，還要跟餐廳協調座位，甚至開放讓媒體拍照等相關事宜。

照應大小事 合適棒球賽日文口譯難尋

國際棒球賽事中台灣、日本隊比賽總是焦點之一，有時日本隊也會問她：「李桑，你幫哪隊加油？」李淑芳回憶，2007年亞洲棒球錦標賽是北京奧運資格賽，台日大戰陳金鋒砲轟達比修有，在休息區中，日本隊的球員和教練紛紛跟她說：「你可以開心沒有關係」，但她認為，站在翻譯的立場，不太可能將情緒外顯出來，「兩支都是我喜歡的球隊，這就是場好比賽、平常心看比賽。」

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在台灣學日文的人很多，但賽事主辦單位卻認為，日文和韓文仍是相對難找到符合需求的棒球國際賽翻譯。李淑芳認為，除了語言能力、棒球基礎術語外，身段還要夠柔軟，應變能力和耐心都很重要，不要抱持追星的心態，也要了解文化差異，棒球國際賽翻譯不如想像中的單純，要付出才能獲得信賴。

被問起會如何形容國際賽隨隊口譯的角色，李淑芳透露，在國際棒總對他們的職稱上是採用Liaison這個詞，意即聯絡人。協助球隊聯絡溝通，不僅是比賽場上、採訪場合翻譯，還要照顧球隊生活起居，扮演讓球隊、主辦單位、工作人員能夠連結，讓賽會能順暢運作的「溝通者」和「協調者」角色。（編輯：龍柏安）1140202