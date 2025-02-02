巫宜忠任西文翻譯25年 盼做好國民外交給外隊好印象

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）棒球國際賽事西班牙語系球隊多，口音適應是挑戰，代表性的古巴場內外事務處理繁瑣，近25年隨隊翻譯資歷的巫宜忠不怕麻煩，用「國民外交」形容，盼國外球員對台灣留好印象。

台灣每年幾乎都有棒球國際賽事，國際賽事除球員、裁判外，翻譯也扮演關鍵角色，根據主辦單位統計，一級規模如世界12強棒球賽同時需動用超過20名英文、日文、韓文、西文翻譯，較小規模的國際賽也至少要配置10名翻譯，西文翻譯需求量與英文不相上下。

資深西班牙文翻譯巫宜忠學生時期原本想念英文系，在哥哥建議下，知道使用西語的國家多，大學讀西文、後就讀拉丁美洲研究所，也曾赴國外工作過，因為對體育有興趣，從擔任台灣大聯盟勇士隊翻譯開始踏入棒球翻譯圈。

西文翻譯口音用語挑戰大 棒球太多東西難掌握

儘管學生時期學的是西文，也喜歡看棒球，但巫宜忠提到，「棒球口譯又是另外一回事，到現在我都覺得棒球有太多東西，是沒辦法掌握的。」他感謝當時遇到的教練包括趙士強、杜福明、希爾頓（Dave Hilton）等都很幫忙，希爾頓也讓他對棒球的視野變得更寬廣。

巫宜忠表示，一開始接觸棒球口譯最難的是春訓時戰術上的翻譯，很多東西連講中文都不是很了解，就是要多問，透過問教練、問洋將該怎麼表達，慢慢累積磨練。

在勇士隊擔任翻譯期間，碰上2001年世界盃棒球賽支援棒協新聞翻譯，也成為開始擔任國際賽隨隊西文翻譯角色的契機。

古巴、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、多明尼加等國家都是棒球國際賽常客，巫宜忠表示，雖然都是西班牙文，但各地的口音和用語不太一樣，還有因為教育程度會影響組織表達的邏輯和能力，都是在即時口譯上需要克服的挑戰。

古巴隊場內外故事多 翻譯協助處理「特殊要求」

在這麼多西文國家中，巫宜忠帶過最多次的是古巴隊，古巴隊場內外都有不少故事。巫宜忠分享，早期的古巴球員來台，會發現為避免叛逃，都會有人在飯店大廳盯著，古巴隊經濟條件不好，除了近期到國外發展的球星外，其實到現在都很常在裝備、衣服上缺東少西。

巫宜忠就分享，曾因為古巴隊沒有棒球內衣，但預算不夠，要帶著他們去早市買衣服的經驗，除了衣服、球具，常見的買手機之外，還有球員會要求去汽車百貨買輪框和輪胎的狀況。

拉丁美洲球隊在生活管理上也不容易，從落地開始就是挑戰，不同班次的飛機，還有一抵台又馬上要離台的狀況發生。古巴隊用餐一定要有白飯，沒看過的青菜一概不碰，料理方式不能用糖醋等，中南美洲球隊除了墨西哥外，多半不吃辣，連球衣上都有「特殊要求」，喜歡追求展現身材，要求要改球衣的狀況也常發生。

但巫宜忠也在他們身上看見與外界想像不同的地方，包括古巴球隊開會，只要有不同意見球員就會馬上舉手發言、有辯論和討論，也看到一些古巴到日職、美職發展的球員，如去年世界12強棒球賽莫伊尼洛（Livan Moinelo），因為經濟能力許可，大手筆請球隊去餐廳用餐也不手軟，而當然訂餐廳的工作也是要翻譯包辦。

國際賽翻譯像「國民外交」 讓外隊對台灣留好印象

從場內的翻譯到比賽之外大小雜事都要處理，巫宜忠表示，面對狀況時，只能做好心理準備、一件一件解決。巫宜忠正職在學校教英文，對於吃力不討好的國際賽翻譯工作，卻認為這是也轉換心態的方式，並有使命感。

巫宜忠笑說：「可能我比較愛國一點，我希望透過這個工作讓外國人覺得，台灣把比賽辦得很好，也對台灣留下好的印象。」像是古巴球員就曾分享，跟韓國、日本相比，他們最喜歡來台灣，因為台灣人對他們很友善。

巫宜忠曾是職棒球隊的「洋將保母」，國際賽隨隊翻譯工作對他卻有不同意涵，他形容：「就像是國民外交。」國外球隊也透過翻譯更認識台灣，在處理場內外大小事之餘，有時還可能需要解釋一些特殊現象，如球迷瘋狂追星的行為等，都是希望讓他們對台灣留下好印象。

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西班牙文棒球口譯難找，巫宜忠提到，就算語言能力很厲害，但除非是待過職棒隊，不然要馬上上手很難，翻譯場合大家都在等著你說話，需要承受很大壓力，也要透過時間和金錢培養，而台灣卻缺少這樣的環境和條件。

對於對這份工作有興趣的人，巫宜忠也認為，語言能力、棒球專業知識之外，還需要有同理心，另外追星的心態和工作要分開，才有辦法稱職扮演好這個角色。（編輯：龍柏安）1140202