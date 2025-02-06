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體育署推身心障礙運動推廣指引 盼建立友善環境

2025/2/6 17:54（2/6 18:06 更新）
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體育署6日公布「身心障礙運動推廣指引」，副署長洪志昌（中）表示，指引裡頭有許多具體建議和檢核表讓主辦單位勾選，期待未來能打造出更友善及融合的運動環境，讓身心障礙者多多走出戶外、擁抱運動。中央社記者黎建忠攝 114年2月6日
體育署6日公布「身心障礙運動推廣指引」，副署長洪志昌（中）表示，指引裡頭有許多具體建議和檢核表讓主辦單位勾選，期待未來能打造出更友善及融合的運動環境，讓身心障礙者多多走出戶外、擁抱運動。中央社記者黎建忠攝 114年2月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）為落實身心障礙者權利公約與國民體育法的核心精神，體育署今天公布「身心障礙運動推廣指引」，期待未來參賽事主辦單位能打造出更友善及融合的運動環境。

體育署副署長洪志昌在記者會上表示，有了這本推廣指引，未來運動賽事可以試著增加身心障礙組，也希望能藉此改善身心障礙者觀賞運動賽事的環境，達到更友善的境界。

洪志昌提到，指引裡頭有許多具體建議和檢核表讓主辦單位勾選，這樣就可以明確知道，適合辦理什麼障別的賽事，台灣有超過120萬名身心障礙者，應該要鼓勵他們多多走出戶外、擁抱運動。

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「身心障礙運動推廣指引」是由台灣師範大學特殊教育系教授姜義村擔任總編輯，他在接受媒體訪問時表示，「其實台灣在這一塊已經起步很慢，世界各國的大型賽事，都有針對身心障礙者辦理參賽組別，也希望台灣能夠跟上這樣的腳步。」

「身心障礙運動推廣指引」目前僅先針對台灣最受歡迎的路跑、自行車、游泳等3種運動項目進行編定，希望主辦單位能優化賽事服務，將運動真正融入生活。（編輯：李亨山）1140206

#台灣
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