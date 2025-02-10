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NFL超級盃中場秀 肯卓克拉瑪高唱Not Like Us全場沸騰

2025/2/10 13:51（2/10 14:29 更新）
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饒舌歌手肯卓克拉瑪9日在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃中場演出。（美聯社）
饒舌歌手肯卓克拉瑪9日在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃中場演出。（美聯社）
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（中央社紐奧良9日綜合外電報導）饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今天在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃中場演出，一首葛萊美獎得獎歌曲Not Like Us，滿場觀眾和世界各地球迷聽得如癡如醉。

路透社報導，在紐奧良凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome），肯卓克拉瑪由戴著高頂禮帽、扮成山姆大叔的知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）介紹出場。

現年37歲的肯卓克拉瑪演唱了Squabble Up、DNA等熱門歌曲之後，他告訴一群女舞者，「我想唱他們最愛的歌，可是你們知道的，有人會告我」。此時背景出現Not Like Us幾個音，但肯卓克拉瑪轉而與R&B歌手SZA合唱了Luther。

Not Like Us是肯卓克拉瑪回擊與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）之間爭執所誕生的嘲諷作品，先前有人猜測他可能不會在超級盃中場演唱這首歌。

德瑞克對環球音樂集團（Universal Music Group）提起誹謗訴訟，因為他說，這首歌錯誤指控他是戀童癖者，讓他和他的家人處於危險之中。

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肯卓克拉瑪最後還是唱了這首歌，但他略去「戀童癖者」這個詞，以尖叫聲代替。

一週前，Not Like Us贏得最佳年度唱片和最佳年度歌曲等5項葛萊美獎。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140210

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