廖可容亞洲盃青少女組射金 母親兼教練有奧運夢

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）15歲台灣小將廖可容今天在亞洲盃10公尺空氣手槍青少女組摘金，母親兼教練的馬瑜梅過去曾是兩屆亞運國手，過去沒能登上奧運舞台，她期待廖可容有機會替她完成夢想、甚至奪牌。

就讀於桃園南崁高中廖可容從小與擔任教練的母親馬瑜梅進出靶場，在耳濡目染下，國中一年級時踏上射擊這條路，而她的母親是前射擊國手，過去曾代表台灣參加1998年曼谷亞運和2006年杜哈亞運。

馬瑜梅接受中央社訪問時表示，廖可容去年全國青年盃射擊錦標賽射下金牌後，卻陷入長達半年的低潮，直到同年10月秘魯利馬青少年射擊世界錦標賽才逐漸調整回來。

廖可容這次參加在泰國舉辦的亞洲盃10公尺空氣手槍青少女組賽事，也是生涯第2場國際賽，今天決賽儘管一度落居第4，最終逆轉以231.2分奪得生涯首面國際賽金牌，馬瑜梅賽後也特別感謝南崁高中校長陳家祥、教練吳孟蓉協助。

儘管廖可容國際賽生涯首面獎牌開張，但看著馬瑜梅眼裡卻不太滿意，她表示，「沒有達到我的預期，我覺得她應該可以更勇敢、表現得更好，含金量可以再更充足一點。」

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身兼母親和教練角色，馬瑜梅對女兒廖可容不僅嚴厲，期待也更高，她表示，或許長期在高壓訓練下，也練就廖可容抗壓力。

馬瑜梅過去選手時期未能完成的奧運夢，現在也在女兒身上看到希望，她期待，廖可容能延續她的夢想，踏上奧運舞台，甚至奪得獎牌。（編輯：李亨山）1140213