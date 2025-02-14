林維恩、沙子宸加入WBCQ集訓 還在等古林睿煬回報

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），今天旅美奧克蘭運動家隊投手林維恩、沙子宸報到，總教練曾豪駒表示，目前旅日投手古林睿煬還沒回報狀況，會再聯繫看看。

經典賽資格賽台灣隊集訓階段已經安排2場閉門熱身賽、2場公開與韓職樂天巨人隊交流賽，今天改至天母棒球場繼續集訓備戰，旅美投手林維恩、沙子宸加入。

曾豪駒受訪表示，林維恩、沙子宸剛加入球隊，會先了解一下他們整體的狀況，他們都有球團給的課表，會視準備狀況安排。

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旅外投手林盛恩、陳柏毓、徐翔聖、林維恩、沙子宸陸續報到，曾豪駒表示，旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊預計稍晚也會向球隊報到，至於另外1名旅美運動家隊投手莊陳仲敖，因為飛機延遲，預計明天才會報到。

至於投手古林睿煬的狀況，曾豪駒表示，目前還沒有收到回報，就看今天、明天有沒有辦法報到，如果沒有，會再聯繫確認。台灣隊正式名單預計15日與中職味全龍閉門練習賽後就會確定。（編輯：管中維）1140214