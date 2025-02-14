林維恩WBCQ集訓首日牛棚投10顆 代表隊最年輕學經驗

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅美奧克蘭運動家隊投手林維恩向經典賽資格賽台灣隊報到，有進牛棚練投10顆，他表示，目前狀況約75%，而身為此次最年輕球員，他也表示會當作很好的學習機會。

19歲投手林維恩是此次代表隊年紀最輕的球員，昨天就有先到台北大巨蛋感受一下氛圍，今天正式投入世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓。

林維恩今天進牛棚練投約10顆，他表示蠻久沒有實戰，今天投起來感覺有點用力，今天直球、變化球都有投，捕手有反應，直球有點跑卡特的感覺，小聯盟的球和大聯盟的感覺又不太一樣，資格賽比賽用球比較大顆、縫線比較貼，也需要適應，還要讓身體盡快熟悉感覺，準備好面對比賽。

台灣隊明天預計安排與中職味全龍隊打閉門練習賽，林維恩表示，明天有機會登板，算是第2次實戰，目前教練團還沒有特別提醒什麼，自評目前狀況調整約75%，希望明天可以調整狀況到80%。

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昨天先到台北大巨蛋體驗2萬人進場看球的氛圍，林維恩表示，在場邊看就覺得有點緊張，不知道實際上場會是什麼感覺，陣中年紀相近的包括徐翔聖、林盛恩交情都不錯，昨天看到徐翔聖登板覺得很帥，也有聊一下場地的感覺。

高中畢業沒多久就有機會穿上一級國際賽事代表隊球衣，林維恩表示，沒有想過可以這麼快，接到通知很開心，不會特別覺得有壓力，當作很好的學習機會。（編輯：龍柏安）1140214