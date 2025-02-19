國訓游泳館網球場動工 張廖萬堅：給選手最棒照顧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠高雄19日電）國訓中心今天舉行第3期士校營區新建游泳館及網球場工程動土典禮，教育部政務次長暨國訓董事長張廖萬堅表示，「國訓建設越來越好，就是要讓每位選手得到最棒的照顧」。

「國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第3期）－士校營區新建游泳館及網球場工程」今天舉行開工動土典禮，包括張廖萬堅、體育署長鄭世忠、國訓中心執行長龔榮堂、內政部國土管理署總工程司游源順等人都出席。

士校營區新建游泳館及網球場工程占地約4公頃，工程經費約新台幣24億元，預計116年7月完工。屆時新建的游泳館設有50公尺標準競賽水道、25公尺訓練池、6公尺深的跳水池，另外還有陸上訓練區，更引進循環水流訓練池及低氧訓練設備。

新建的網球場設有5面標準戶外球場，以及4面風雨球場，分別規劃為硬地球場和草地球場，戶外球場不落燈柱，並加大邊線及底線距離，確保選手擊球動線順暢和安全。

透過 Google News 追蹤中央社

張廖萬堅致詞時提到，國訓中心一直在進步，也看到台灣的體育跟著在進步，「從去年的巴黎奧運、世界棒球12強都可以看得到，接下來就是要把國訓打造成讓選手感到驕傲的環境，給予選手最棒的照顧」。

鄭世忠強調，今年有德國世大運，明年有名古屋亞運，因此國訓的硬體建設刻不容緩，一定要給選手最棒的訓練環境，才能讓台灣體育達到全方位提升。（編輯：張雅淨）1140219