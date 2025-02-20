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自由車場地不平釀裁判長摔車骨折 竹市府允改善

2025/2/20 17:17（2/20 18:01 更新）
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新竹市自由車場整修中，完工後將作為雙北世壯運自由車賽場地，20日自由車賽裁判長前往試騎場地，疑因賽道不平摔車骨折，市府表示，將改善缺失。（劉彥伶提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月20日
新竹市自由車場整修中，完工後將作為雙北世壯運自由車賽場地，20日自由車賽裁判長前往試騎場地，疑因賽道不平摔車骨折，市府表示，將改善缺失。（劉彥伶提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月20日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）竹市自由車場整修中，完工後將作為雙北世壯運自由車賽場地。有市議員指出，此次自由車賽裁判長今天試騎場地，疑因賽道不平摔車骨折，市府難辭其咎。市府表示，將改善缺失。

現場工作人員向中央社記者表示，自由車騎乘速度快、離心力大，裁判長今天上午騎機車測試場地，騎測時疑因場地顛簸摔車，造成右手骨折、身體多處擦挫傷，送醫治療。

有新竹市自由車選手向中央社記者表示，目前竹市自由車場最急迫的問題就是賽道不平整，這對選手來說相當危險，體育署人員預計3月10日再次驗收，若場地狀況未改善，該賽事就不會在竹市舉辦，屆時丟臉的會是新竹市。

民進黨新竹市議員劉彥伶表示，已多次提醒市府做好自由車場整修，沒想到工程還未驗收就釀人員受傷，市府根本把選手當作場地試驗品，施工品質不良造成人員受傷，市府難辭其咎。

時代力量竹市議員林彥甫說，過去一直提醒市府要嚴格監督廠商，可請教體育署或國外廠商如何讓跑道平整，日前已有選手試騎發現跑道顛簸，這樣的場地絕不可能作為世壯運比賽場地。

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新竹市政府透過新聞稿表示，今天辦理場地賽道測試，裁判長於試騎過程中受傷，市府對此意外深表遺憾，除相關局處首長立即陪同裁判長就醫外，代理市長邱臣遠也已致電慰問與致意。

竹市府表示，竹市自由車場改善工程去年1月開工，為47年來最大規模整修，目前仍在施工中，針對歷次試騎過程發現的缺失，已責成設計監造單位要求廠商確實進行改善，以符合作為「2025雙北世界壯年運動會」自由車競賽場地使用的要求。（編輯：李錫璋）1140220

林彥甫
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