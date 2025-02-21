96自由車聯賽 納入台灣國手選拔積分賽

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（中央社記者陳容琛台北21日電）即將邁入第5屆的96自由車聯賽，今年與中華民國自由車協會合作，成為台灣國手選拔積分賽事之一，邁向新的里程碑，也替聯賽增添附加價值。

以推動台灣自由車選手走向國際為目標的96自由車聯賽邁入第5屆，今年總計規劃6站賽事，首場將於3月在台北天母舉行城市繞圈賽，接著陸續在台中、桃竹、武嶺、花蓮及台東登場。

不過96自由車聯賽始終希望能夠突破、增添附加價值的想法，而剛好中華民國自由車協會一直收到選手反應選拔場次過少的問題，因此雙方一拍即合，讓96自由車聯賽的台中站繞圈賽、桃竹站公路賽納入國手選拔積分賽，讓選拔機制更加多元與完整。

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自由車協會代表今天出席媒體餐敘接受聯訪時表示，以往國手選拔僅有台東1場，但教練、選手普遍希望增加場次，於是去年底與96自由車聯賽搭上線，在兩邊溝通理念相符的情況下，進而促成這次合作，同時在積分配比上也有與教練、專家討論，確保平衡國內、外選手的競爭環境。

96聯賽冠軍橘衫2連霸的車手李廷威認為，改為積分制對選手絕對是好事，除了有更多機會累計成績，同時讓真正有實力的選手脫穎而出，並幫助選手學會戰術運用、團隊合作，「過去自由車比賽以個人能力取勝，但現在的比賽模式更接近國際競技節奏。」（編輯：龍柏安）1140221