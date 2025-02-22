鄭怡靜不敵王曼昱 桌球亞洲盃止步8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在桌球亞洲盃女單8強開賽連丟3局陷入劣勢，加上緊要關頭沒能頂住對手攻勢，最終以1比4不敵世界排名第2的中國好手王曼昱，止步8強。

在中國深圳舉辦的桌球亞洲盃僅有男、女單打賽事，稍早登場的台灣一哥林昀儒以4比3後來居上擊敗中國好手黃友政挺進4強，可惜隨後登場的鄭怡靜沒能「同場加映」再演出逆轉秀。

世界排名12的鄭怡靜在今年亞洲盃展現超強韌性，除在分組預賽首役以直落三橫掃印度選手葛沛德（Yashaswini Ghorpade），接下來都是打到決勝局才勝出，而她在分組賽第2戰甚至扳倒世界排名第5的日本名將早田希娜，拿下關鍵1勝並如願挺進16強淘汰賽。

今天稍早登場的女單16強，鄭怡靜再碰上世界排名第8的日本好手大藤沙月，歷經41分鐘激戰，她同樣以3比2險勝對手，也搶下8強入場券。

透過 Google News 追蹤中央社

關鍵8強賽鄭怡靜面對中國名將王曼昱，鄭怡靜開賽接連以7比11、9比11、6比11連丟3局，也被逼到淘汰邊緣，接下來她火力全開，以11比3打穿對手防線，先追回一局。

第5局戰況呈現拉鋸，比數一路緊咬，鄭怡靜雖成功化解對手一個賽末點，將比數追至9比10落後，可惜沒能一口氣扭轉戰局，仍以9比11飲恨，受阻4強門外。（編輯：李亨山）1140222