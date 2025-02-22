WBCQ台灣展現腳程和選球優勢 擊敗南非搶首勝

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天以9比1擊敗南非搶下首勝，台灣隊展現腳程和選球優勢，曾豪駒感謝球迷的加油，也感謝球員頂住壓力，希望勝場延續。

經典賽資格賽台灣隊昨天首戰不敵西班牙，今天在台北大巨蛋迎戰南非，吸引3萬5868名球迷入場，台灣隊打線發揮，團隊敲出14支安打，宋晟睿跑出場內全壘打、李宗賢開轟，順利搶下首勝。

總教練曾豪駒賽後記者會上感謝現場的球迷、在全國各地幫台灣隊加油的球迷，「靠著你們的力量，在第2場比賽奪得首勝，希望藉由這次的首勝將氣勢延續下去。」

今天台灣隊攻擊發揮，曾豪駒表示，前2局雖然沒有得分，但選手都有發揮耐心，3局上開始有分數進帳，心情上也會比較輕鬆，感謝選手頂住壓力。

台灣隊今天展現「速度戰」，團隊14支安打中有6支是內野安打，宋晟睿甚至跑出內野全壘打，另外選到9次四壞保送；曾豪駒提到，這次組隊很多年輕選手，昨天首場比賽大家攻擊上感覺比較緊繃，今天宋晟睿、王博玄有展現腳程和選球好的特色，也不僅是這2人，今天靠著團隊力量搶下勝利。

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台灣隊先發旅美投手沙子宸今天投2.2局沒被敲出安打，最快球速152公里，僅因觸身球保送讓對手上壘，投到第3局2人出局後因抽筋提前退場，球隊搶勝、沙子宸為勝投。

曾豪駒表示，當下防護員回報沙子宸兩小腿抽筋，目前看起來沒有太大問題，但還是要等明天睡醒後再確定狀況。（編輯：龍柏安）1140222