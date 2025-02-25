中華企業射箭聯盟選秀榜眼 高逢澤盼不要雷到隊友

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北25日電）就讀麗山高中三年級的高逢澤今天在中華企業射箭聯盟選秀會，以榜眼之姿加入彰化銀行，也是首名被選中的男選手。高逢澤笑說：「很開心，但希望比賽時不要雷到隊友。」

17歲的高逢澤，在今天的中華企業射箭聯盟選秀會，被第2順位的彰化銀行選走，儘管和狀元擦身而過，但仍比已有實戰成績的羅正偉、詹豪杰等熱門人選提前被看中。

彰化銀行教練徐梓益在接受中央社記者訪問時表示，在今年的世界盃選拔賽中，高逢澤獲得第8，儘管沒能擠進前6名的正選資格，但也因此看出他的潛力，「這是我們選他進企業聯賽的原因。」

高逢澤表示，自己從小學五年級就有接觸射箭，但真正開始投入，是到了北市南門國中後，看到很多同學都去練射箭，「所以下課時間基本都沒人陪我玩，所以才想說我也去練射箭好了，沒想到一練就著迷了。」

高逢澤強調，射箭運動的挑戰性很高，而且幾乎都是跟自己比較，「每次射中10分靶心的時候，我都會覺得很爽、很開心，成就感滿滿，也會激勵自己持續苦練。」

2025年中華企業射箭聯盟賽季將於3月29日在花蓮開幕，高逢澤既緊張又開心，「很期待站上聯賽的賽場，但只希望能好好發揮，不要雷到隊上的學長、學姐。」

透過 Google News 追蹤中央社

高逢澤今年還要在最1年的高中生涯，參加青年盃以及最後1次的全中運，幾乎沒有什麼出國比賽經驗的他，也立下對自己的期許。

「我希望在這1、2年可以當選大型國際賽的國手，明年當然就是名古屋亞運，但這些都需要一步一步來，先把技術磨練好才有機會。」高逢澤說。（編輯：龍柏安）1140225