與前應援團長不續約引球迷議論 台鋼：要價太高

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（中央社台北8日電）中華職棒台鋼雄鷹今天與負責應援的桂田公司發表聯合聲明，強調與前團長希本新球季未能牽手繼續合作，主因在於對方報價過高，超出市場合理範圍，讓球團實在難接受。

近來台鋼雄鷹應援團人員異動成為球迷議論焦點，球團今天透過聲明，除公布雙方合作時間軸與相關細節，也提到與前團長希本合作以來，球團肯定他1年多來的努力，也願意提供高於去年標準的出場費，甚至高於業界團長平均水準。

但台鋼無奈表示，礙於對方報價太高，超出市場合理範圍，加上過去1年希本團隊與其他工作人員頻繁爆發摩擦，也對應援整體運作造成管理困擾，在綜合考量下，最終決定終止洽談，另組新團隊培訓應援陣容。（編輯：李亨山）1140308