PLG林志傑復出得15分 勇士擊退獵鷹

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士當家球星「野獸」林志傑今天傷癒歸隊，攻下15分，加上洋將金恩拿下生涯新高36分，率隊以114比110擊退獵鷹，收下2連勝。

勇士上季無緣季後賽後，本季再度面臨考驗，「選秀狀元」莫巴耶去年10月底開幕戰傷退，當家球星「野獸」林志傑則在去年12月底對戰桃園璞園領航猿一役，轟下個人本季新高28分後，因膝傷高掛免戰牌，所幸2人都在今天歸隊，為勇士力拚季後賽增添利多。

獵鷹今天在主場成功大學迎戰勇士，開賽從外圍發起攻勢，靠著4記三分球取得16比10領先，勇士的石博恩、賴廷恩隨即在外圍還以顏色。

兩隊首節戰成30比30平手，勇士莫巴耶次節連續灌籃，帶動球隊進攻，半場結束率隊以55比53超前。

獵鷹第3節一度取得6分領先，勇士靠著金恩（Nicholas King）撐起進攻端火力，加上林志傑挺身而出，第3節尾聲大轉身上籃，以及與陳又瑋後續4罰全中，幫助追球隊追成80比81。

勇士的林志傑、洪楷傑決勝節連續命中三分，拉出一波8比0攻勢，重新取得領先，林志傑隨後更在倒數3分54秒補上一記打板三分球，將分差擴大至雙位數，而獵鷹洋將飛雷神（Branden Frazier）儘管後續連續在外線開火，最終仍無力回天。

談到睽違2個多月重返賽場，林志傑接受轉播單位訪問時表示，還是有點不太熟悉，還需透過比賽持續找感覺。

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勇士在擊敗獵鷹後，戰績8勝8敗，重回5成勝率，林志傑認為，不只對戰獵鷹比賽，3月每場賽事對於球隊而言都很重要。

勇士今天以金恩表現最佳，攻下生涯新高36分，外加8籃板，林志傑斬獲15分，同樣是復出首戰的莫巴耶也有11分入袋。至於獵鷹的鉑金（Nick Perkins）、飛雷神各得29分、21分。（編輯：謝雅竹）1140308