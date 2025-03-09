陳金鋒談新莊棒球場改建 全新LED燈光照明需適應
2025/3/9 17:03
（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職富邦悍將在去年季後進行新莊棒球場整修，今天與味全龍打測試賽。對於界外區改建為人工草皮，總教練陳金鋒表示，台灣夏季多雨的情況下會比較方便，不過新燈光還需適應。
富邦悍將與體育署、新北市政府在去年季後合作新莊棒球場整修計畫，歷經休賽季整修翻新，進行6大項目整修。
這次整修工項包含界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，成為台灣職棒首座使用天然草皮與人工草皮混合的球場，賽前選手可以直接躺在人工草皮上做伸展。悍將總教練陳金鋒表示，人工草皮的好處是比較平整，且台灣夏季容易下雨，整理起來比較方便，下雨的話走路也比較不會有泥巴。
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另外，悍將球團還新建置了具備演唱會等級燈光效果的LED燈光控制系統，繼桃園棒球場後再度有球場新建LED燈。不過由於是新的燈光系統，陳金鋒坦言，選手對於新照明還在適應，「亮度滿亮的，有些角度要調整，透過比賽才能知道哪些位置會影響到。」
對於整修後的新莊棒球場，球員張育成表示，踏進新整修好的球場感覺很舒服，守備練習時感覺球場的狀況比去年更好，球的彈跳很規律，界外區的人工草皮也很舒服。（編輯：張雅淨）1140309
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