U18亞洲盃5人制棒球奪冠直進青奧 台日戰將是關鍵

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）U18亞洲盃5人制棒球賽將於11日在台灣開打，台灣隊力拚連霸，總教練馮韋國盼將連霸壓力轉化為動力，直言與日本比賽將會是關鍵，冠軍隊將直接取得2026年青奧門票。

第2屆U18亞洲盃5人制棒球賽將於11日至14日在台北信義區香堤廣場舉行，是台灣首度舉行5人制棒球國際賽事。5人制棒球賽（Baseball 5）把場地變小，一隊只需5人就能玩，採男女混合組隊，沒有捕手、不需要投手、球棒，只需要一顆球就可以比賽、節奏明快成特色。

台灣隊在2023年首屆賽事奪冠，此次由桃園市取得組訓權，總教練為馮韋國，去年第一階段集訓與公開組球隊一起，今年2月展開第2階段集訓，逐步篩選至正選8人名單、力拚連霸。

今天參賽球隊首度在比賽場地練球，馮韋國表示，之前都是在體育館訓練，比賽場地在室外、比較空曠，視野感不同，還有天氣因素也要盡快適應，但很開心可以在信義區有這麼漂亮的場地可以比賽。

此次總計7支球隊參賽，除了台灣外，還有香港、日本、韓國、泰國、馬來西亞和伊拉克，前3名球隊取得U18世界盃門票，冠軍球隊直接取得2026年青年奧運5人制棒球項目參賽門票。

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馮韋國點出12日對日本比賽將會是關鍵，他解釋日本雖然是首度參加U18層級5人制賽事，但日本棒壘球實力本來就很突出，在5人制棒球賽公開組也都有很好的成績，此次日本隊帶隊教練很有經驗，將是強勁的對手。

台灣隊明天首戰將於上午先與馬來西亞交手，下午迎戰韓國隊，12日先與伊拉克交手，下午迎戰日本，13日依序與泰國、香港交手，預賽前2名球隊爭冠。（編輯：李亨山）1140310