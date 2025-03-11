U18亞洲盃5人制棒球台灣首勝 莊宜蓁強攻8打點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北11日電）U18亞洲盃5人制棒球賽今天開打，台灣首戰以16比2、5比0擊敗馬來西亞；莊宜蓁合計貢獻8分打點，總教練馮韋國表示，莊宜蓁算是強攻球員、力量好，今天表現符合教練團賦予角色定位。

U18亞洲盃5人制棒球賽今天在信義區香堤廣場開打，台灣上午首戰與馬來西亞交手以16比2、5比0搶勝；莊宜蓁首盤排在第3棒總計6打數敲出3支安打，貢獻6分打點，第2盤排在4棒，也有2支安打貢獻2分打點。

5人制棒球比賽每盤只需5人、採男女混合組隊，被問起5人制棒球和一般棒球棒次安排的邏輯是否相同，總教練馮韋國表示，邏輯差不多、每個棒次都有被賦予的角色，包括上壘、作戰、強攻等。

對於莊宜蓁的棒次安排，馮韋國表示，莊宜蓁在女選手中算是有力量的，屬於設定的強攻型球員，但先前集訓階段比較容易把球打飛，今天雖然也有出現狀類似狀況，但整體表現符合教練團賦予的棒次任務定位。

莊宜蓁國小階段打過棒球，目前在士林高商打壘球，打壘球守備位置主要是游擊和捕手，她表示5人制棒球人數和場地是最大的差異，壘球其實也算是節奏快的運動，只是5人制節奏更快，要用更短的時間反應。

至於守備位置，5人制棒球主要會排一壘、二壘、三壘、游擊，還有一個人站在最靠近對手（相對棒壘球的投手位置）位置，莊宜蓁就是排在投手位置，需要更快的反應速度和時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊宜蓁表示，今天開賽有點小緊張，但國際賽難免，還是要勇於表現，自評還有細節可以做的更好，首場比賽表現算不錯，團體感覺和氛圍都很好。

被問起在百貨商圈比賽，有音樂、有路過民眾圍觀、有加油聲，是否會受到影響，莊宜蓁表示，當在場上很專注時，雖然會聽到但不會太在意。（編輯：李亨山）1140311