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西班牙悲情三壘手恩卡納西昂 社群發文感謝台灣球迷

2025/3/11 13:17（3/11 13:47 更新）
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圖為2月21日台灣首戰對上西班牙，西班牙跑者恩卡納西昂（左）成功為隊跑回第一分。（中央社檔案照片）
圖為2月21日台灣首戰對上西班牙，西班牙跑者恩卡納西昂（左）成功為隊跑回第一分。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）世界棒球經典賽資格賽西班牙三壘手恩卡納西昂在與台灣隊的生死戰連續發生兩次致命失誤，讓他沮喪到現場飆淚，不過他今天在社群媒體上發文，除了致謝還附上愛心符號。

世界棒球經典賽資格賽台灣與西班牙的生死之戰，贏家將可拿下最後一張經典賽參賽門票，西班牙的三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）在6局上出現兩次暴傳失誤，也奉送台灣隊兩分，讓他悲憤地在場上飆淚。

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西班牙最後以3比6不敵台灣隊，恩卡納西昂也成為這次經典賽資格賽最悲情的選手，不過台灣球迷沒有落井下石，反而不少網友在社群表達「心疼」，甚至暖心鼓勵他，他今天在社群媒體Threads（脆）上發文：「非常感謝。」還在括號內附上台北與愛心、棒球等符號。

台灣球迷仍不忘鼓勵他並獻上祝福，有人告訴他是個好球員，希望他有機會能再次回來台灣；也有人說：「你是非常值得尊重的球員。」（編輯：李亨山）1140311

#台灣隊
#西班牙
#世界棒球經典賽資格賽
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