謝淑薇拍落澳網亞軍拍檔 闖印地安泉網賽女雙4強

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（中央社記者陳容琛台北12日電）台灣網球名將謝淑薇今天與中國搭檔張帥在印地安泉網賽的女雙8強，以7比5、6比4手刃今年澳網亞軍拍檔奧斯塔朋科與澳洲培瑞斯的組合，挺進女雙4強。

在美國舉行的印地安泉網球賽屬國際女子網球協會（WTA）千分等級賽事，頂著女雙衛冕頭銜的謝淑薇這次改與世界排名13的36歲中國名將張帥攜手征戰，「海峽組合」榮膺賽會第5種子，通過前兩輪的考驗，兩人如願晉級女雙8強。

值得一提的是，「海峽組合」今天在8強面對第4種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），其中奧斯塔朋科季初不僅是謝淑薇搭檔，兩人還合力拿下澳洲網球公開賽女雙亞軍、WTA千分等級的杜拜女網賽女雙亞軍，這次是兩人拆夥後首度在場上正面交鋒。

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首盤謝淑薇、張帥即面臨挑戰，在接連丟掉2個發球局情況下，一度陷入3比5落後，甚至被對手逼出盤末點，不過「海峽組合」即時穩住陣腳、回敬2次破發逆轉戰局，即便錯失2個盤末點，但謝淑薇、張帥仍以7比5先馳得盤。

挾著聽牌氣勢，謝淑薇、張帥在次盤表現神勇，開局就連破對手2個發球局，然而「海峽組合」未能把握住賽末點機會，導致戰線延長，所幸最後還是以6比4擠身女雙4強之列，接下來將與斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）、英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）的組合爭奪冠軍戰門票。（編輯：龍柏安）1140312