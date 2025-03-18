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陳彥博北極長征617公里不休息亞洲第一人 曾出現幻覺拚命完賽【專訪】

2025/3/18 18:41（3/18 19:20 更新）
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台灣超馬一哥陳彥博完成「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra），創下亞洲第一人紀錄。（陳彥博提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年3月18日
台灣超馬一哥陳彥博完成「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra），創下亞洲第一人紀錄。（陳彥博提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年3月18日
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（中央社記者程愛芬溫哥華17日專電）創下亞洲第一人完成「北極圈極限賽」（6633 Arctic Ultra）紀錄的台灣超馬一哥陳彥博接受中央社專訪表示，這是迄今他挑戰過最艱鉅的冒險。有溫哥華小粉絲說，陳彥博宛如加拿大英雄泰瑞法克斯（Terry Fox）一樣偉大。

泰瑞法克斯年輕時罹患癌症，決定發起希望馬拉松（Terry Fox Run），用跑步激勵更多人。加拿大政府去年底宣布5元新版紙鈔將採用他的肖像。

「北極圈極限賽」是一項在北極挑戰617公里不休息的長征賽，這是許多超馬選手畢生渴望卻不敢輕易嘗試的比賽，因為要每天獨自拖著約28公斤的雪橇，裝著所有用品，在攝氏零下30、40度以下的冰天雪地長跑，要克服極寒、暴風雪、失溫等致命挑戰。

該項比賽完賽率低於30%，今年有15人報名參加，僅5人成功抵達終點。陳彥博以7天23小時19分鐘的成績勇奪第2名，也成為首位完賽的亞洲選手，再度成為台灣之光。

在加拿大北極圈搏命後的陳彥博，在溫哥華休息期間接受記者訪問，談起這段艱鉅的長征，他形容是一次不斷面對恐懼的旅程。「3年前我就想參加，但不敢；3年後報名了，沒想到開賽前一天，從育空地區（Yukon）的白馬（Whitehorse）一路坐車往北到老鷹平原（Eagle Plains）的比賽起點北緯66.33度時，就開始恐懼了。因為看著氣溫從零下9度變成零下30度，會害怕自己頂不住。」

這並非陳彥博第一次征戰寒冷的極地，但是俗稱的「6633」北極極限賽更艱困，因為整段路程太嚴寒，還會遇到暴風雪。此外，一些超級馬拉松是分段賽，不僅每天比賽結束後可以休息，還會遇到其他競賽者，可以彼此交流、緩解情緒，但6633的旅程沒有休息時間，而且異常孤獨。

他說，必須在9天內完成617公里，每天都處於至少零下30度，所以不能停下來，否則身體會失溫。「我每天平均走16至20個小時，平均只睡1至3小時」，睡眠太少，所以會產生幻聽或幻覺。「我在很多次極地挑戰都會發生類似情況，例如曾經眼前出現過一大片甲骨文字，這次則是聽到原住民唱歌的聲音。」

晚上行走在冰雪荒地中的感覺更可怕。他說：「黑暗大地中只有自己，只看得見頭燈照著前方的一小塊土地。有一天我走了10幾小時後，真的很想吐，非常不舒服，後來我關了燈，抬頭向天際，我才發現有美麗的極光，頓時身心舒暢多了。大自然拯救了我，當下我知道，自己是一個被大地眷顧的孩子。」

在蒼茫的大自然中長征，台灣超馬好手陳彥博會有恐懼和孤獨感，卻也能體會到美麗和自由。（陳彥博提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年3月18日
在蒼茫的大自然中長征，台灣超馬好手陳彥博會有恐懼和孤獨感，卻也能體會到美麗和自由。（陳彥博提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年3月18日

陳彥博說，這是分分秒秒與生死搏鬥的冒險。「你需要很精細地管理好身心健康，例如不能流太多汗，要控制體溫；要算好每天攝取多少卡路里；要學習5分鐘內打開雪橇、架好帳篷、快速鑽入睡袋，否則會失溫凍死。」

他認為這些淬鍊的過程儘管艱辛，卻是感悟生命的絕佳體驗。「你會深刻觀察自己的呼吸、肌肉和心靈等，會發現自己比想像中更強大；也將擺脫世俗的價值觀，因為無論你多富裕多有才，在蒼茫的大自然中都那麼渺小，反而可讓人享受真正的自由。」

陳彥博2月28日出發、3月7日抵達終點站圖克托亞圖克（Tuktoyaktuk），流下了驕傲的眼淚。他說：「主辦方為我放起了國歌，真的很感動，我覺得自己很光彩之外，更開心能讓台灣多了榮耀。」

然而，驕傲中仍有小小的遺憾。他說：「我本來一路領先，最後一天遇上暴風雪，紮營多休息了一下，就被澳洲選手趕上了。」儘管人人誇讚，但他臉上閃過一抹憂愁說：「成績是殘酷的，沒有第1名就很難繼續爭取到贊助。這種極地賽不像奧運、亞運，政府沒有提供補助金，比賽主辦方也沒有提供獎金。」

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溫哥華有不少粉絲向陳彥博致敬，一些年輕孩子聽到他曾經罹癌還堅持跑步的毅力，驚嘆說：「這和我們加拿大偶像泰瑞法克斯（Terry Fox）一樣偉大啊！」

陳彥博說，歷史上一代代的冒險家努力探索未知，才創造了人類不斷的進步成長。他鼓勵年輕世代，「沒有探索就沒有成長，沒有成長就不能感受到真正活著」。（編輯：唐聲揚）1140318

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台灣超馬好手陳彥博（左）期許年輕人要勇於冒險、不斷探索。溫哥華的小粉絲驚嘆陳彥博的成功故事，稱他宛如加拿大的運動英雄泰瑞法克斯（Terry Fox）一樣偉大。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月18日
台灣超馬好手陳彥博（左）期許年輕人要勇於冒險、不斷探索。溫哥華的小粉絲驚嘆陳彥博的成功故事，稱他宛如加拿大的運動英雄泰瑞法克斯（Terry Fox）一樣偉大。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年3月18日
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