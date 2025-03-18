余艾玟復出拚射擊世界盃 感謝神隊友相挺

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）去年底才剛升格為媽媽的射擊女將余艾玟，今年過完年後就開工，備戰4月阿根廷世界盃，她感謝另一半相挺、分攤育兒工作，老公更笑稱現在是一打四，要照顧她、寶寶、愛犬和烏龜。

余艾玟去年搭上巴黎奧運末班車，第3度踏上五環殿堂的她還是「帶球上陣」，與肚子裡小生命共同奮戰，儘管無緣女子10公尺空氣手槍決賽，但也是一次難得經驗。

余艾玟在去年12月上旬誕下1女，正式升格為人母，也成為她最棒29歲生日禮物，考量4月就有阿根廷世界盃，她接受中央社訪問時表示，休完2個月產假、過完年後就和大家一起開工，想要拚名古屋亞運達標。

初為人母的余艾玟還在摸索中，她坦言，剛恢復訓練第一週還滿累，寶寶4小時喝一次奶，可能清晨4、5時就要起床，她透露，一開始恢復訓練時，心情不會捨不得，但隨著寶寶長大、互動增加，也讓她希望能有更多時間陪伴寶寶。

余艾玟復出後首場比賽從全國青年盃射擊錦標賽出發，她自評，目前大概已經恢復7、8成，心態還差一點，「很想拚，但剛生完又想要陪小朋友。」

余艾玟表示，她是那種有了目標就會勇往直前，「但現在有點卡住，還在思考。」

特別是3月底就得出發前往南美洲，參加阿根廷世界盃，余艾玟剛復出就得與寶寶分隔兩地約半個月，也讓她更加不捨，更是始料未及。她表示，原本懷孕時想要產後趕緊復出，沒想到現在母愛大爆發。

余艾玟心裡陷入拉鋸戰，私底下也曾開玩笑地對老公說，想要待在家要給對方養，老公聽聞後也做出承諾，待工作穩定後，就由他負擔家計，也給了余艾玟十足安心感。

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余艾玟透露，老公平時也會分攤育兒工作，剛出月子中心時，都是由老公幫寶寶洗澡，「現在也幾乎都是，我先生滿厲害的，幾乎包辦所有家事。」

余艾玟指出，家中現在除了她以外，還有寶寶、愛犬「鹹蛋」以及烏龜，也讓老公有時候都會開玩笑地說，現在是一打四。（編輯：陳政偉）1140318