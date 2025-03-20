體育署擬辦5場國際論壇 提升台灣品牌運動賽事

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（中央社記者黎建忠台北20日電）體育署今年預計舉辦5場國際論壇，盼藉此提升國際賽事主辦單位舉辦比賽的質與量，並且和國際主流價值接軌，響應總統賴清德希望形塑台灣品牌國際賽事的體育政策。

體育署自110年度起推動「台灣品牌國際賽研習營」，透過國際連結與標竿學習，藉由各賽事主辦單位經驗交流，提升賽事品質和國際能見度，促進賽事轉型發展、擴大國際關注度。

今年預計舉辦的5場國際論壇，將於3月27日在南港展覽館二館，結合中華民國對外貿易發展協會的「TaiSPO 2025台灣國際運動及健身展」首度登場。

首場國際論壇將因應今年度「城市品牌X運動科技」的活動主軸，邀請劉柏君無任所大使及雙北世界壯年運動會執行長林哲宏專題分享外，也安排的日本運動觀光聯盟會長原田宗彥，探討「2025大阪-關西世博會」的運動程式策略等。

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體育署副署長洪志昌在接受聯訪時表示，形塑台灣品牌國際賽事是賴總統體育政策之一，也是未來運動部掛牌後的重要議題；因此透過國際論壇與主題串聯，更能深化城市代表性賽事的塑造與推廣，持續強化賽事品牌價值。

這次論壇，也會由夯運動in Taiwan、亞洲運動管理協會（AASM）、ASPN運動科技創新加速器、日本運動觀光聯盟（JSTA）及泰國全民參與運動國際交流協會（TMPSA）5方簽署合作備忘錄。（編輯：李亨山）1140320