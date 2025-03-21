破金氏世界紀錄 埃及摔角選手以牙齒拉動279噸火車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅21日專電）埃及摔角選手馬魯斯日前在開羅一處火車鐵軌上，用牙齒咬住一根粗繩將279噸重火車向前拉動10公尺遠，打破3個項目的金氏世界紀錄。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）報導，暱稱為「卡邦加」（Kabonga）的知名埃及摔角運動員馬魯斯（Ashraf Mahrous）13日獲得金氏紀錄3項認可─擁有最重鐵軌上的牙齒拉力、拉動最重火車頭、「拉車100公尺」最快記錄。

馬魯斯13日站在開羅市中心拉姆西斯（Ramses）火車站鐵軌上，在現場眾人期待的眼神和雀躍的加油聲中，用牙齒咬著一根粗繩，將一列重達279噸的火車向前拉動10公尺遠。

馬魯斯說，他在40秒內就先拉動了2公噸重的火車頭進行熱身。

現年40多歲的馬魯斯是埃及職業摔角協會（Egyptian Federation for Professional Wrestlers）會長，以運用超凡的個人力量拉動車輛，打響他「力壯山河」的名聲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬魯斯其他受人矚目的功績包括2024年6月，在30秒內咬碎並吞下11個生雞蛋。2022年6月，以牙齒拉動總重15.73公噸的6節捷運車廂，打破之前由一名印度人創造的13公噸重卡車拉動紀錄。

此次活動的承辦人納克布（Dawlet Elnakeb）表示，馬魯斯在表演前只接受了20天的訓練，他擁有的力量根本就是「超人」。馬魯斯留名在專門記錄非比尋常且非傳統成就的「金氏紀錄大全」上，完全是實至名歸。（編輯：高照芬）1140321