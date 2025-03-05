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日本108歲理容師獲金氏認證現役最高齡女性 入行94年曾傳遞奧運聖火[影]

2025/3/5 16:59（3/5 17:48 更新）
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日本栃木縣那珂川町的108歲理容師箱石シツイ被認定為「世界最高齡的女性現役理容師」，5日從金氏世界官方認證員手中接過證書。（共同社）
日本栃木縣那珂川町的108歲理容師箱石シツイ被認定為「世界最高齡的女性現役理容師」，5日從金氏世界官方認證員手中接過證書。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本栃木縣那珂川町的108歲理容師箱石シツイ（Shitsui Hakoishi）今天從金氏世界官方認證員手中接過證書，被認定為「世界最高齡的女性現役理容師」。她從14歲隻身前往東京開始，入行已經94年。

朝日新聞報導，箱石在那珂川町的舊大內村長大，1931年成為現在東京都墨田區一家理髮店的學徒，1936年考取理容師執照。

她最擅長的是當時流行的「飛機頭」（リーゼント，Regent style，兩側頭髮向後梳，在後腦勺中央合攏，瀏海部分往上梳，增加蓬鬆感），以及專門為時髦女性設計的短髮，類似現在的鮑伯頭，手藝相當受到顧客歡迎。

箱石22歲結婚，與丈夫在東京都新宿區開設理髮店，生意興隆，然而丈夫在1944年從軍後不幸戰死。箱石帶著2名年幼子女返回故鄉，獨自經營理髮店，並將2個孩子撫養長大。

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箱石表示，回顧自己的人生，「雖然經歷過許多艱辛，但因為有這間理髮店才能一路走來，現在每天都充滿喜樂，我心中一直滿懷感謝」。她每天早上都用自創的體操鍛鍊身體，104歲時還在2021年東京奧運擔任了聖火傳遞手。

她在接受金氏紀錄認證時表示，「感謝父母讓我擁有這麼健康的身體，真的非常開心，這一天我一輩子都不會忘記」。（編輯：韋樞）1140305

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