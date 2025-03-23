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兄弟開季洋投競爭 德保拉自信：相信老闆知道怎麼選

2025/3/23 18:00（3/23 20:21 更新）
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中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉（Jose De Paula）22日官辦熱身賽先發吞敗，但他自評調整狀況不錯，雖然結果不好，但想要做的東西都有執行到位，也有讓對方打者形成多次斷棒。中央社記者謝靜雯攝 114年3月23日
中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉（Jose De Paula）22日官辦熱身賽先發吞敗，但他自評調整狀況不錯，雖然結果不好，但想要做的東西都有執行到位，也有讓對方打者形成多次斷棒。中央社記者謝靜雯攝 114年3月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊洋投德保拉昨天官辦熱身賽先發吞敗，但他自評調整狀況不錯。兄弟今年開季5洋投競爭激烈，德保拉認為良性競爭很棒，也自信地說：「相信老闆知道該怎麼選擇。」

兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）目前在官辦熱身賽2場先發登板、吞下1敗，15日先發4局無失分、無關勝敗，昨天對樂天桃猿先發5局，被敲9支安打，失掉3分（2分責失分）、承擔敗投。

德保拉今天賽前受訪表示，目前調整狀況不錯，昨天結果雖然不好，但想要做的東西都有執行到位，也有讓對方打者形成多次斷棒。

兄弟開季備5名洋投，除了德保拉外，還有克迪（Kirk McCarty）及羅戈（Nivaldo Rodriguez）、黃博多（Humberto Castellanos）和勝騎士（Mario Sanchez），競爭激烈。

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德保拉表示，隊內有良性競爭很棒，球隊找來很多很好的洋投，「但我想老闆知道該怎麼做選擇」。被問說起這句話的意思是否表示很有自信，德保拉回覆，無時無刻都很有信心、做好準備，可以拿出最好的表現。

熱身賽帳面成績雖然看起來不如預期，但德保拉認為有時候比賽中可能會沒有找到節奏、身體沒有熱開，都會影響，相信之後會越來越好。（編輯：張雅淨）1140323

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