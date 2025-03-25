悍將開幕週主題日 4/2邀八角塔男聲合唱團演出

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職富邦悍將主場開幕週4月2、3日推出Fight for All主題日，Fubon Angels全員到齊，2日將邀八角塔男聲合唱團現場演出，3日則由Dance30帶來開場大合舞。

悍將今年開季首戰為30日在台北大巨蛋與中信兄弟交手，主場開幕戰為4月2日在新莊棒球場登場，4月2、3日開幕週推出Fight for All主題日，跟球迷一同大喊「我要全部」。

悍將今天發布新聞稿表示，除了先前公布熱區可以獲得「我要這件應援TEE」外，主題日兩天內野進場球迷還要「給你Shampoo」，只要進場至贈品攤位帳篷出示闖關卡即可兌換一份「Clear淨去屑洗髮精」以及「昭憲茶業冷泡茶」，每人每卡限領一份、不可代領。

Fight for All主題日賽前有精彩的表演活動，4月2日賽前邀請去年舉辦「台灣的棒球詩篇」音樂會，讓棒球迷們有滿滿共鳴的八角塔男聲合唱團，將現場演唱獻給新莊棒球場及悍將球迷，用爆發力十足的嗓音，為悍將帶來最熱血的開場演出。

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4月3日賽前集合各校舞力菁英，Dance30帶來開場大合舞，以雙北熱愛街舞的高中生組成的Dance30，是許多街舞愛好者夢想啟航的起點，來到新莊棒球場表演炸裂新滋味。

悍將表示，4月2日比賽前「2025雙北世壯運」吉祥物壯寶將再臨新莊棒球場，活力四射為球員們加油打氣並開球；3日賽前則將由台北101董事長賈永婕擔任開球嘉賓，以滿滿熱情為富邦悍將加持，期待帶來好運與勝利，在今年第一個主場系列戰拿下好成績。（編輯：張雅淨）1140325