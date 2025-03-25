再戰一年關鍵 林志傑：喜歡打球 想挑戰自己

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士「野獸」林志傑決定再戰一季，他今天表示，因為喜歡打球，才會繼續打，這已經成為習慣，而他也想要挑戰自己的極限。

先前表達本季可能是生涯最後一季的林志傑，與富邦勇士提前續約，決定再戰2025-26賽季消息確定後，今天勇士在主場台北和平籃球館也以103比94擊敗台鋼獵鷹，排名登上第2。

42歲的林志傑今天上場近16分鐘、僅得5分，他不滿意自身表現，賽後接受媒體聯訪時表示，上半場大家都打得滿好的，他在第3節上場後，被對手拉近比分，他開玩笑地說，「代表我上面沒太多作用。」

談到選擇多打一季關鍵，林志傑表示，先前受傷歸隊後，「自己的狀態也OK，教練團和球團也一直覺得我應該可以再打一年，近2、3週大家都有聊到這塊，後來決定再戰一年。」

勇士執行教練吳永仁也分享一段小故事，他提到球隊先前人手不足時，他也跟著團隊進行訓練，攻防演練當中，見識到林志傑狠勁，且身體還是夠硬朗，能夠再戰一年。

至於再戰一年心情，林志傑依舊秉持著高標準要求自己，他認為，必須做好職業球員該做事情，無論訓練或比賽都需保持一定水準。

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林志傑征戰賽場多年，他坦言，打球打那麼多年，就是因為喜歡才會繼續打，而這已經成為一種習慣，「想要挑戰自己極限，看自己能力可以創造多少。」

面對下季是否為最後一季，林志傑並未正面回應，他強調，先專注在本季，把今年工作先做好，「賽季結束，球隊會慢慢公布相關一些內容。」（編輯：李淑華）1140325