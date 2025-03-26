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NBA巴特勒交易後首戰老東家 勇士遭熱火痛宰

2025/3/26 11:57
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）美國職籃NBA的「士官長」巴特勒今年2月從邁阿密熱火轉戰金州勇士，今天首度回到邁阿密，僅得11分，加上王牌後衛柯瑞因傷高掛免戰牌，最終以86比112輸球，吞下2連敗。

巴特勒（Jimmy Butler）在2019年加入熱火，今年透過交易來到勇士，賽前出賽19場，拿下16勝3敗，助勇士從西區第10，一路竄升至第6，今天首度迎戰剛結束10連敗的老東家熱火。

不過，勇士招牌球星柯瑞（Stephen Curry）因骨盆挫傷持續高掛免戰牌，在少了柯瑞情況下，勇士上半場先發5人集體熄火，包括巴特勒在內，每人各僅得2分，團隊三分手感低迷，累計18投5中，反觀熱火11次出手，就投進8顆三分球，半場打完勇士以40比57落後。

根據法新社報導，這也是2012年布魯克林籃網對戰奧蘭多魔術以來，首度出現先發球員上半場均無人投進三分球的窘況。

勇士第3節進攻端總算回溫，庫明加（Jonathan Kuminga）與巴特勒帶隊一度追成僅差8分。

熱火第3節尾聲靠著密契爾（Davion Mitchell）命中三分球，帶著13分領先進入決勝節，加上阿德巴約（Bam Adebayo）末節持續提供火力奧援，再將分數拉開至20分以上，也讓勝負提前定調。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，預計柯瑞將在29日對戰紐奧良鵜鶘一役歸隊，「29日比賽是我們本季最重要的比賽，我們已經2連敗了，表現非常糟糕，是時候反彈，這就是優秀球隊所做的，我相信我們可以辦到。」

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談到老東家，巴特勒表示，很感激在這裡的時光，但他強調，「熱火隊的故事已經過去了。」

熱火以阿德巴約表現最出色，拿下27分、8籃板，赫洛（Tyler Herro）貢獻20分，勇士全隊得分以庫明加15分最高，巴特勒12投5中僅得11分。140326

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