林智勝球員生涯最後一年 味全龍3/31舉辦引退記者會
2025/3/26 15:34（3/26 15:55 更新）
（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒味全龍隊「大師兄」林智勝今年球季結束之後就要高掛球鞋，味全龍隊今天發布訊息，預告球團將在31日為林智勝舉辦引退宣告記者會，屆時將公布引退賽相關資訊。
43歲的林智勝在今年開訓典禮宣布，今年球季就是球員生涯最後一年，他表示，可以從9歲開始打棒球到現在，經歷超過20年的職棒生涯，「不會特別捨不得，這條路本來都會走到。」至於之後要做什麼還要再討論。
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至於引退賽地點，之前龍隊領隊丁仲緯曾表示會在北部主場，林智勝則指出，無論球團安排在哪都可以，只要有球迷的地方就好，但回憶職棒生涯，印象最深刻的是澄清湖棒球場。
林智勝從2004年開啟職棒生涯，效力過Lamigo桃猿（La New熊）、中信兄弟、味全龍，至今創造過無數紀錄，目前職業生涯出賽1689場，敲出304轟是中職全壘打王、也是目前唯一300轟打者；生涯貢獻1231分打點僅次於張泰山，敲出1846支安打名列中職史上第4。（編輯：張雅淨）1140326
影片來源：CPBL 中華職棒
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