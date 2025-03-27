HSL女壘高中組決賽4/1登場 東山拚衛冕

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（中央社記者陳容琛台北27日電）113學年度中小學女子壘球聯賽（HSL）高中組決賽，將於4月1日在高雄鳳新壘球場點燃戰火。力拚衛冕的東山高中今天喊話，目標要完成2連霸。

113學年度HSL高中組決賽將於4月1日至7日在高雄鳳山鳳新壘球場開戰，經過預賽考驗後，共有8隊取得決賽門票，包含東山高中、南崁高中、埔里高工、丹鳳高中、華江高中、士林高商、秀峰高中及中正高工。決賽將分為兩組先進行循環賽，取各組前3名再舉行總決賽的六角循環賽，爭奪最後后座。

中華民國高級中等學校體育總會今天舉行決賽記者會，並邀請晉級決賽的8支球隊共襄盛舉。

東山高中教練紀泳帆接受媒體聯訪時喊話，目標絕對是完成2連霸，「依照去年的調整模式，一場一場把握，並針對對手的特性調整」。

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紀泳帆指出，晉級決賽的每支球隊實力相近，加上高中生的狀態比較不穩定，因此特別點名投手周宜葶、隊長羅禹晴能夠調整到最佳狀態，攜手帶領球隊贏得勝利，「羅禹晴是我們的開路先鋒，去年冠軍賽也是打第1棒，期許運用她的經驗幫助球隊」。

至於東山主力投手周宜葶，去年9月即赴國訓中心、加入名古屋亞運的女壘培訓隊。紀泳帆觀察，愛徒歷經國家隊培訓的洗禮後，身材精實很多，不過，近期才投入學校訓練，希望周宜葶能在最短時間與團隊磨合。（編輯：管中維）1140327