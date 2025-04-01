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U18東岸聯盟黃宇昇扛終結者稱職 率東體白2連勝

2025/4/1 16:49（4/1 18:21 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊與屏東高中1日交手，東體白黃宇昇（圖）6局接手登板投2局無失分，助隊以3比2搶下預賽2連勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月1日
U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊與屏東高中1日交手，東體白黃宇昇（圖）6局接手登板投2局無失分，助隊以3比2搶下預賽2連勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月1日
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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊今天與屏東高中交手，東體白黃宇昇6局接手登板投2局無失分，守住1分差勝利、飆速145公里，助隊以3比2搶下預賽2連勝，扮演稱職終結者角色。

東體白隊今天預賽與屏東高中交手，開賽就有得分攻勢，1局下黃靖哲率先敲出二壘打，靠著暴投、保送、高飛犧牲打跑回第一分，方品嚴補上二壘打送回第2分，4局下再靠著保送、接連安打多添1分保險分。

東體白隊先發投手林樂軍前4局沒有失分，5局上有狀況，保送、接連被敲安打、再投出觸身球保送掉分，只抓到1個出局數退場，吳秉軒中繼登板，雖因為暴投再掉1分，但沒有擴大失分危機，這1分算在先發投手林樂軍身上。

5局打完東體白隊3比2領先，6局換上高三投手黃宇昇接替登板，總計用27球投2局，被敲出2支安打，沒有四死球保送，無失分，替球隊守住勝利，電視測速測得最快球速145公里。

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東體白隊總教練陳峰岳表示，黃宇昇高中階段進步很多，剛升上高中球速約140公里，本來是正投姿勢，後來逐漸調整至4分之3出手位置後，對打者來說更有壓迫感，加上速度往上提升，球速突破145公里、並不好打。

陳峰岳表示，黃宇昇升上高三後扛起終結者位置很稱職，隨著年紀增加穩定度也提升，希望高三最後一年將球速拉至150公里，有考慮畢業投入中職選秀。（編輯：李亨山）1140401

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