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林張子俊球速優勢社會隊磨練 春聯後決定是否選秀

2025/4/7 18:29（4/7 18:41 更新）
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19歲投手林張子俊（圖）今年加入新北凱撒棒球隊磨練，他7日受訪表示，教練團給了很多建議，包括投球心態、策略，也比較敢對決打者，面對打者太過心急反而會顯露缺點，有持續調整修正。中央社記者謝靜雯攝 114年4月7日
19歲投手林張子俊（圖）今年加入新北凱撒棒球隊磨練，他7日受訪表示，教練團給了很多建議，包括投球心態、策略，也比較敢對決打者，面對打者太過心急反而會顯露缺點，有持續調整修正。中央社記者謝靜雯攝 114年4月7日
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）投手林張子俊特殊「一縫線速球」是話題，今年加入新北凱撒棒球隊磨練，面對經驗豐富的社會隊打者，對決不能只靠速度要更有策略，加強下盤穩定度，待春聯結束後決定是否挑戰中職選秀。

19歲投手林張子俊在年初在大專棒球聯賽（公開一級）賽事有不錯表現，也曾分享靠著摸索練出日籍球星菅野智之拿手的「一縫線速球」，結束大專聯賽之後，加入新北凱撒棒球隊磨練學經驗。

新北凱撒總教練周宗志表示，林張子俊的那顆「一縫線速球」跑起來感覺有點像卡特球，球員自己覺得運用上發揮的不錯，可以製造較多的揮空和滾地球。

周宗志也提到，林張子俊的優勢是球速可達152、153公里的直球，均速和球種的運用還可以再更好，目前觀察下來，先發單局用球數偏多，如何更有效率運用優勢球種對決，是可以再修正的地方。

林張子俊表示，目前還是有持續運用「一縫線速球」，也有比之前投得更穩定，社會隊的打者與學生球隊不一樣，選球和破壞球的能力好，比較不容易被三振，變化球想要吸引打者、控球就不能差太多。

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林張子俊表示，之前大專聯賽出賽時，有發現下盤穩定度不好影響控球，有特別針對這部分強化，進到新北凱撒後，教練團給很多建議，包括投球的心態、策略，也比較敢對決打者，面對打者太過心急反而會顯露缺點，有持續調整修正。

林張子俊除了直球和一縫線速球外，球種豐富，還有卡特、滑球、指叉變速、指叉球和曲球，挑戰旅外依然是目標，但也會考慮是否投入中職選秀，會等春季聯賽結束後做最後決定。（編輯：李亨山）1140407

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